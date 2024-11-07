Льготы на ЖКУ получили более 700 сельских бюджетников Каширы

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Проживающие в сельской местности работки бюджетной сферы — учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта — имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, такой льготой воспользовались уже более 700 жителей городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Компенсации касаются расходов на жилье, отопление и электроэнергию. Размер выплаты варьируется в зависимости от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Например, педагоги, медики и ветеринары могут рассчитывать на полное возмещение», — сказала начальник окружного управления социального развития №13 Ирина Носова.Отмечается, что оформить компенсацию на ЖКУ можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.
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