Для каширских долголетов организовали занятия фитнесом с гантелями

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Тренировки по фитнесу с гантелями проводят для участников проекта «Активное долголетие» в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занимаясь с гантелями ежедневно всего по 20 минут, можно укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку. Такая фитнес-программа особенно хороша тем, что руки с отягощениями выполняют естественные физиологические движения, что снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника», — отмечается в сообщении.Занятия фитнесом для членов клуба «Активное долголетие» в ноябре будут проходить 1, 12 и 14 числа с шести до семи вечера по адресу: микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №27.
Присоединится к программе «Активного долголетия» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, расписание занятий размещено по ссылке. Запись открыта по телефону: +7 (49669) 28-147.
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