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Для каширских долголетов организовали занятия фитнесом с гантелями

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тренировки по фитнесу с гантелями проводят для участников проекта «Активное долголетие» в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занимаясь с гантелями ежедневно всего по 20 минут, можно укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку. Такая фитнес-программа особенно хороша тем, что руки с отягощениями выполняют естественные физиологические движения, что снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника», — отмечается в сообщении.
Занятия фитнесом для членов клуба «Активное долголетие» в ноябре будут проходить 1, 12 и 14 числа с шести до семи вечера по адресу: микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №27.



Присоединится к программе «Активного долголетия» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, расписание занятий размещено по ссылке. Запись открыта по телефону: +7 (49669) 28-147.

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#кашира
#фитнес
#активное долголетие
#спорт
7-8 ноября пройдет VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья
06 ноября 2024, 16:10

Фото: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

7-8 ноября состоится VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Достижения медицинской науки в практику».
Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 900 врачей разных специальностей, ординаторов и студентов медвузов приедут лично, более 2000 присоединятся по видеосвязи к своим коллегам. Также посетят съезд гости из других стран: Австрии, Армении, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана.

Съезд будет состоять из пленарных заседаний, сематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Главный терапевт городского округа Дубна Александр Вейкин в беседе с «Радио 1» сказал, что польза этого мероприятия не оценима.
«Во-первых, там дается самая последняя и самая актуальная информация, последние достижения и исследования. В глубинке у нас все это объять и получить невозможно. Во-вторых, мы объединяемся, врач — это командный игрок, особенно терапевт, он должен объединить вокруг себя узких специалистов для достижения главной цели — здоровье человека. И там, где медперсонал в хорошей команде, где главврач прислушивается к мнению коллег, там и результаты намного лучше», — поделился специалист.

По его словам, этот съезд поможет молодежи получить опыт от врачей-ветеранов, что тоже очень бесценно.
«Лучше учиться на чужих ошибках, особенно в нашем деле, когда ошибка чревата нехорошими последствиями. Это и профилактика, и новые возможности, и лечение самых тяжелых случаев. Мы все это вместе будем обсуждать», — рассказал о грядущем Съезде терапевтов Александр Вейкин.

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#терапевт
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Россияне поделились, сколько времени тратят на сборы на работу
Опрос: Каждый третий тратит от 41 до 60 минут на сборы на работу
06 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/SbytovaMN

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян тратят от 41 до 60 минут на сборы на работу.
Отмечается, что 18% респондентов тратят на это от 21 до 40 минут, а 6% россиян способны собраться менее чем за 20 минут. Как пишет RT, 31% собирается на работу от одного до двух часов.

До этого консультант в области построения эффективного бизнеса и управления персоналом Карина Биберсова-Кржановская заявила, что при определённом усердии и понимании, чего именно хочется, человек может достичь руководящей должности.

«Если человек становится руководителем, когда хотел этого и осознанно к этому шёл. В этом случае, каждый раз поднимаясь по карьерной лестнице, у него не будет деструктивного страха быть уволенным, так как он будет уверен, что если его уволят, то он сможет найти себе альтернативную работу. Именно такой путь к позиции руководителя можно назвать закономерным и системным. Именно такой станет успешным руководителем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Биберсова-Кржановская.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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#исследование
#человек
#работа
#опрос
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Глава СПЧ Фадеев прокомментировал традицию «укутывать» женщин
06 ноября 2024, 15:37

Фото: iStock/ SeanWang

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.
Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.

Повод для комментария — выставка «Традиционные женские образы в России», которая открылась в среду 6 ноября в Совфеде. Фадеев говорит, что среди огромного количества женских костюмов нет ни одного тёмного и закрытого, какой сегодня пытаются навязать женщинам, которые исповедуют ислам.

«Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями», — отмечает глава СПЧ.

Фадеев считает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.

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#россия
#ислам
#женщина
#спч
#традиции
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Элементом благоустройства парка «Сказка» станет игровой комплекс «Змей Горыныч»
06 ноября 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Протвинский парк «Сказка» благоустроят в будущем году. Там планируют установить большой игровой комплекс «Змей Горыныч», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В следующем году мы благоустроим парк «Сказка» в Протвино. На территории проложат 1,7 км. дорожек и тропинок, установят современную детскую площадку с комплексом «Змей Горыныч», который будет включать различные игровые элементы для детей всех возрастов», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Детская игровая площадка будет разделена на две зоны – для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет. Игровой комплекс «Змей Горыныч» будет включать лазательный комплекс, качели, балансиры, карусели, горки и арт-объекты в виде голов змея со слуховыми трубами. Также в этой зоне появится полоса препятствий.

Для детей младшего возраста создадут отдельную зону рядом с подпорной стеной у Дома учёных. Там разместят деревянный лабиринт, качалки-балансиры, канатные дорожки и песочницу.

Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка. А освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.

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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
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#московская область
#парк
#детская площадка
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Мосгорсуд пересмотрит решение о замене наказания Дельпаля
06 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/ gorodenkoff

Мосгорсуд вернул в работу дело фигуранта «Baring Vostok» Филиппа Дельпаля в Тверской суд города Москвы для пересмотра наказания, информирует ТАСС.
«Постановление Тверского районного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — заявила судья.

Немного ранее МВД объявило Дельпаля в розыск, инспекция ФСИН ходатайствовала в суде из-за неисполнения подсудимым обязанностей, которые на него возложили. 23 сентября Тверской суд Москвы не позволил заменить условный срок на реальный фигуранту дела «Baring Vostok» Филиппу Дельпалю. Суд отклонил требование ФСИН. Чуть позже данное решение обжаловала прокуратура.

В 2021 году суд приговорил к условным срокам заключения семь человек, которые растратили 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майкл Калви был осуждён на 5,5 лет условно, а его деловой партнер Филипп Дельпаль получил условный срок в 4,5 года. В июне прошлого года срок Калви сократили до 4,5 ​лет, а Дельпаля до 3,5 лет.

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#человек
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#тюрьма
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Одну из самых больших школ Реутова достроят до конца года
06 ноября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность школы на 1100 мест, которую возводят в микрорайоне 10А Реутова, превышает 80%. Строительства идёт по плану, объект будет готов до конца года, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«На стройплощадке задействованы 280 рабочих и пять единиц техники. Подрядчик завершает устройство перегородок, инженерных систем и навесного фасада. В завершающей стадии установка оконных блоков и благоустройство территории», – рассказали в ведомстве.
Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Её площадь превысит 18 тыс. кв. м. В новом образовательном учреждении создадут учебные классы, IT-классы, спортивные и актовые залы, библиотечно-информационного центр, столовую на 550 человек и медицинский блок. На территории создадут спортивное ядро и игровую инфраструктуру.

Как напомнили в ведомстве, ранее недобросовестный подрядчик не смог сдать объект. Чтобы ускорить темп работы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва школу включили в госпрограмму.

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#школа
#строительство
#подмосковные стройки
#подмосковье
#московская область
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В округе Чехов модернизируют десять котельных
06 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/antos777

Модернизацию десяти котельных проведут городском округе Чехов, контракт с подрядчиками по четырём объектам уже заключён, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По ситуации на конец октября контракты уже подписаны на проведение работ в котельной №1, котельной №2В и котельной №4 по улице Гагарина и в котельной №5 в посёлке Мещерское. Кроме того, заключён договор на строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,1 МВт в деревне Бершово», — говорится в сообщении.
Модернизированы также будут котельная №7 в посёлке Дубна, котельной №15 на улице Гагарина, котельной №17 на Угловой улице, котельной №20 в селе Молоди, котельной №23 в посёлке Крюково и котельной №25 в селе Талалихино.

Согласно последней информации, в котельной №1 в настоящее время заканчивается ремонт одного из котлов, в ближайшее время его введут в работу.

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#жкх
#котельная
#теплоснабжение
#отопление
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Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рубля за отказ удалить запрещенные материалы
06 ноября 2024, 14:40

Фото: istockphoto / Penderev

Мессенджер Telegram снова столкнулся с угрозой штрафа за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов. Согласно данным, размещенным в картотеке Таганского суда Москвы, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.
«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — сообщается в карточке.
Инцидент не является первым случаем, когда Telegram подвергается наказанию за отказ удалить запрещенную информацию. 30 октября московский суд уже наложил на мессенджер штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление каналов, которые распространяли призывы к отделению Урала от России.

Ранее Таганский районный суд также оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов.

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#суд
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#telegram
#заседание
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В Китае на выставке «Сделано в России» соберутся 130 производителей из РФ
Жители Китая познакомятся с российскими продуктами на мероприятии «Сделано в России»
06 ноября 2024, 14:37

Фото: Российский экспортный центр

С 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, столице провинции Сычуань, пройдёт фестиваль-ярмарка еды «Сделано в России», сообщает Российский экспортный центр.
В рамках укрепления российско-китайских отношений РЭЦ организовал фестиваль-ярмарку в Чэнду — гастрономической столице Китая. Мероприятие будет проходить в нескольких точках города: неподалёку от пешеходной улицы Цзиньли, рядом с храмом Ухоу.

«Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

На фестивале-ярмарке 130 производителей из 27 регионов России представят свои продукты, среди которых косметика, кондитерские изделия, снеки и другое.

Также в рамках мероприятия РЭЦ организует для граждан Китая показ мультфильмов «Простоквашино», «Фиксики» и иных российских картин. Ещё на фестивале можно будет принять участие в дегустации, побывать в бьюти-студии и посмотреть прямой эфир, на котором китайские блогеры знакомятся с продукцией из России.

Ранее РЭЦ уже устраивали два фестиваля-ярмарки в Китае. Незадолго до Китайского Нового года мероприятие прошло в городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин, а в мае фестиваль-ярмарку увидели жители Харбин.

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