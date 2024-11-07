Строящееся в Кашире здание полиции подключили к отоплению

Каждая будущая мама имеет право уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности и не выходить на работу до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Заместитель начальника Управления назначения и осуществления страховых выплат Елена Ащеулова специально для «Радио 1» рассказала о том, как оформить декретный отпуск, какой размер пособия по беременности и родам в 2024 году и куда подавать заявление на отпуск.

Что такое декретный отпуск

«Отпуск по беременности и родам имеет право брать исключительно женщина, вынашивающая ребенка. Ни муж, ни родители, ни другие члены семьи права на него не имеют. Женщина получает право на отпуск после оформления больничного листа», — рассказала Ащеулова.

на 30-й неделе беременности, если женщина готовится к появлению одного малыша;

на 28-й неделе беременности, если женщина вынашивает двух, трех или более детей.

Сколько длится декретный отпуск

Если женщина ожидает одного ребёнка, отпуск по беременности и родам длится 140 дней. Из них 70 календарных дней приходится на дородовый период и 70 дней — на послеродовый. При многоплодной беременности женщине предоставляется увеличенный отпуск продолжительностью 194 дня. До родов декретный отпуск у неё будет 84 дня, а после — 110 дней. Если ребёнок рождается преждевременно, с 22-й по 30-ю неделю беременности, женщине выдаётся лист нетрудоспособности на 156 календарных дней.

«Важно знать, что при осложненных родах, например, в случае кесарева сечения, отпуск по беременности и родам можно продлить по листку нетрудоспособности. Когда отпуск по беременности и родам подходит концу, женщина имеет право сразу взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или до трехлетнего возраста», — сообщила Елена.

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Как оформить декретный отпуск

заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;

решение суда об усыновлении ребенка (при усыновлении);

заявление о замене расчетного периода, если это необходимо.

заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

заявление о замене расчетного периода — при необходимости.

Как оплачивают декретный отпуск

Декретный отпуск — это время, когда женщина временно прекращает работать из-за рождения ребёнка. Под этим термином обычно подразумеваются два периода: подготовка к рождению и уход за ребёнком в первые годы его жизни. После этого сотрудница должна вернуться к работе.В трудовом законодательстве Российской Федерации понятие «декретный отпуск» отсутствует. По закону существует два вида отпусков: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.Больничный лист оформляется:Второй вид отпуска, связанный с уходом за ребёнком, может быть оформлен на различный срок — по своему желанию женщина может оформить его до достижения малышом возраста полутора или трех лет. В связи с этим выплаты в течение этого периода также различаются.До рождения ребёнка женщина получает пособие по беременности и родам. После рождения ребёнка родители получают единовременное пособие. По окончании отпуска по беременности и родам женщина или другой родственник, ухаживающий за ребёнком, имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.Будущая мама сначала отправляется в отпуск по беременности и родам. Продолжительность этого отпуска может быть разной.Вторую и самую длительную часть декрета может оформить на себя отец ребенка или любой другой родственник. Такое право закреплено статьей 256 Трудового кодекса РФ. Такой вариант подходит для женщин, которые поскорее хотят вернуться на работу, а у отца или другого родственника есть возможность ухаживать за малышом.Для оформления пособия по беременности и родам сотруднице необходимо предоставить работодателю следующие документы:Отделение СФР по Москве и Московской области осуществляет выплату пособия за весь период отпуска в срок до 10 рабочих дней с момента получения от работодателя необходимых сведений.Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком работник должен предоставить работодателю:Пособие также выплачивается работнику в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений от работодателя.





«Если женщина за последние два года не имела заработка, если ее заработок в расчете за полный календарный месяц был ниже минимального размера оплаты труда или ее страховой стаж меньше шести месяцев, ее средний заработок принимается равным минимальному размеру оплаты труда», — подчеркнула она.

88 565 рублей за 140 дней отпуска;

98 687 рублей за 156 дней отпуска;

122 726 рублей за 194 дня отпуска.

565 562 руб. ― при одноплодной беременности за 140 дней отпуска;

630 197 руб. ― при осложненных родах за 156 дней отпуска;

783 707 руб. ― при многоплодной беременности за 194 дня отпуска.

На какой недели уходят в отпуск по беременности

Ащеулова рассказала, что отпуск по беременности и родам предполагает выплату пособия, которое рассчитывается на основе среднего дневного заработка за последние два года. Этот показатель умножается на количество дней декретного отпуска, составляющее 140 или 194 дня, в зависимости от количества ожидаемых детей.В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Сумма минимального декретного пособия не может быть ниже:Сумма максимального декретного пособия в 2024 году составляет:





на 30-й неделе беременности, если женщина ожидает одного ребёнка и беременность протекает осложнений;

на 28-й неделе — при многоплодной беременности;

на 27-й неделе, если женщина живёт или работает в местности, загрязненной радиацией

Когда заканчивается декретный отпуск

Пособия, получаемые во время декретного отпуска

«Всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей, положено единовременное пособие при рождении ребенка. На размер выплаты не влияет, оформлены ли родители по трудовому договору, являются ли они предпринимателями, фрилансерами или безработными», — рассказала специалист.



