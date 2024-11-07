Строящееся в Кашире здание полиции подключили к отоплению

Фото: Иван Дубров / ГАУ АИС «Подмосковье»
В Кашире появилось отопление в строящемся на 1-й Дзержинской улице здании полиции. Работы вышли на финишную прямую. На объекте завершают отделочные работы, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
«МУП «Теплосеть» подключило здание по временной схеме. Сейчас в нём тепло. Контур закрыт, обогреватели работают», – отметил замруководителя проекта Дмитрий Дрёмов.Сейчас сотрудники прокладывают трубы для подключения здания полиции к отоплению на постоянной основе. Внутри завершают укладку напольного покрытия. Также рабочие устанавливают двери. На объект уже завезена мебель и оборудование для лабораторий.
«Объект завершён на 95%. Заканчиваются отделка помещений и устройство вентилируемого фасада. Проводится пусконаладка инженерных систем», – рассказал Дрёмов.Здание введут в эксплуатацию в два этапа. На первом заработает административный корпус, на втором – изолятор временного содержания.
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