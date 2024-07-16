Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс стихов и песен о светофоре

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IV конкурс чтецов стихов и исполнителей песен о правилах дорожного движения «Азбука светофора» стартовал в России, к участию приглашаются ребята в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические способности и навыки», — говорится в сообщении.Конкурсные материалы можно присылать на электронный адрес stihi.pdd@fond-edykina.ru, приём открыт до 12 августа.
Конкурс приурочен к Международному дню светофора, который отмечается 5 августа. В этот день был установлен первый светофор.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте фонда.
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