Приём заявок на конкурс BRICS Solutions Awards продлится до 31 июля

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Очередной конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС — BRICS Solutions Awards — стартовал 1 июля, заявки на участие принимаются до конца месяца, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.
«Конкурс BRICS Solutions Awards проводится с 2020 года. Его цель — развитие системы независимого и многополярного сотрудничества. Для этого важно создавать, совершенствовать и внедрять новые технологии, отвечающие потребностям и интересам стран БРИКС», — говорится в сообщении.Конкурс проводится по восьми номинациям, включающим проекты в сфере искусственного интеллекта, освоения космоса, когнитивных технологий, современной подготовки кадров и государственного управления, экологии и пр.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте bricsawards.tech. Там же участники должны пройти регистрацию и подать заявку.
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