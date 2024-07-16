Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе по созданию игр

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Регистрация на третий сезон проекта «Начни игру» стартовала в России, участников ждёт конкурс на треке «Создатель игр», сообщает пресс-служба конкурса.
«Участие в конкурсе может принять любой желающий в возрасте от 14 лет. Результатом трека «Создатель игр» станут демоверсии мобильных и компьютерных игр, а также прототипы настольных игр», — говорится в сообщении.Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что конкурс представляет интерес не только для начинающих разработчиков игр, но и для тех опытных специалистов, которые хотят обратить на себя внимание работодателей и инвесторов.
«Мы ждём активную молодежь, которая видит свое будущее в игровой индустрии и готова менять мир своими полезными играми», — подчеркнул Агафонов.Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Спорт и киберспорт», «Семейные игры», «Наука, образование и здравоохранение» и «Регионы и языки России».
Регистрация на участие в конкурсе открыта до 14 октября на сайте начниигру.рф. Там же размещена подробная информация о конкурсе.
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