Долголеты из Павловского Посада победили на областной «Битве хоров»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Хор «Очарование», созданный на базе клуба «Активное долголетие» Павлово-Посадского городского округа, одержал победу на открытом областном конкурсе вокальных коллективов «Битва хоров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Коллектив «Очарование» выступал с двумя песнями «Уголок России» и «Конь», жюри присудило павлопосадцам победу», — говорится в сообщении.Отмечается, что всего в областном конкурсе «Битва хоров» принимали участие пятнадцать коллективов из разных городских округов Московской области.
Хор «Очарование» был создан год назад, его руководительницей является Екатерина Крюкова, воспитавшая не одно поколение музыкальных коллективов и солистов.
Администрация Павлово-Посадского округа поздравила хор с заслуженной победой.
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