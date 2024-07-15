В Павловском Посаде 25 июля проведут День донора

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Акцию по сбору донорской крови проведут 25 июля в доме культуры «Октябрьский» в Павловском Посаде, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кровь можно будет сдать с 9 утра до полудня. Накануне перед сдачей крови донору нельзя есть жирное и употреблять спиртные напитки. Утром рекомендуется легко позавтракать и выпить чай с сахаром», — говорится в сообщении.Отмечается, что для сдачи донорской крови есть ряд противопоказаний. В их число входит перенесённый туберкулёз и гепатит, беременность, проводившееся ранее переливание крови, а также постоянный приём сильнодействующих препаратов. Кроме того, ограничения накладывают перенесённые ангина, ОРВИ и грипп — переболевший может стать донором не ранее, чем спустя две недели после выздоровления.
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