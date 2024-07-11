Из Электрогорска отправили очередной гуманитарный груз для участников СВО

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Очередную партию гуманитарной помощи, собранной жителями Павлово-Посадского городского округа, отправили в зону СВО из Электрогорска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это уже 22 партия гуманитарных грузов, отправленных из Электрогоска. Посылки получат бойцы в Дебальцеве, Сватове и Кременной», — отмечается в сообщении.Для бойцов жители округа собрали медикаменты, запчасти для передвижной техники, аккумуляторы, шины, холодильные камеры, а также вкусные подарки.
Сбор гуманитарной помощи продолжается, принять участие в этой акции может любой желающий. Более подробную информацию об условиях сбора, нужных предметах и прочем можно узнать в Доме молодёжи, адрес: город Электрогорск, Советская улица, дом №2.
Читайте также:
Для молодёжи Павловского Посада провели мастер-класс по диджеингу
Дзюдоисты и самбисты из Павловского Посада начали тренировки в Приэльбрусье
В Тёплые озёра Павлово-Посадского округа запустят рыбу
Лев Каштанов