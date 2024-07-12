Платки из Павловского Посада украсили фольклорный праздник в Кирове

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Знаменитые павловопосадские платки стали частью фольклорного праздника «Диво дивное», организованного в Кировской центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Для праздника в библиотеке собрали изделия народных промыслов из разных регионов России, включая гжель, жостовские подносы, хохлому, семёновскую матрёшку, городецкие росписи, дымковскую игрушку и, конечно, платки из Павловского Посада», — говорится в сообщении.Сотрудники музейно-выставочного комплекса Павлово-Посадского городского округа отметили, что павловопосадский платок является одной из визитных карточек России. Изготовление этих платков имеет статус народного художественного промысла. Каждый год в округе выпускают тысячи таких платков.
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