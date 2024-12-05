Долголеты из Серебряных Прудов выступят на театральном фестивале в Коломне

Фото: Ирина Матвеева
Фестиваль «Театр без границ», приуроченный к Международному дню инвалидов, проводится сегодня, 5 декабря, в Коломне, в число участников вошли актёры студии «Вдохновение» при клубе «Активное долголетие» в Серебряных Прудах, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«На фестивале студия «Вдохновение» представит постановку «В некотором царстве…». Это небольшая юмористическая сценка о том, как король с королевой выдавали замуж свою дочь. Исторя рассказывается на современный лад. В труппе семь человек, все артисты – участники нашего клуба «Активное долголетие»., – рассказала специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский» Ирина Ермилова.Студия «Вдохновение» существует уже более пяти лет, в её активе свыше десяти постановок.
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