Долголеты из Серебряных Прудов выступят на театральном фестивале в Коломне

Молодежь нужно привлекать к реставрации исторических памятников и объектов культурного наследия, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, студентов следует отправлять на практику в реставрационные мастерские, чтобы они перенимали бесценный опыт от профессионалов.