Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Кровь для нужд Зарайской больницы сдали в рамках донорской акции члены движения «Молодая гвардия Единой России» из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Донорская акция была проведена в преддверии Дня добровольца. Молодогвардейцы из Серебряных Прудов проявили свою активную гражданскую позицию и пополнили банк крови Зарайской больницы», — говорится в сообщении.Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в дорожных авариях, при лечении пациентов с ожогами и сильной кровопотерей, а также онкологических больных и новорождённых.
Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Подробная информация о донации размещена на сайте Московского областного центра крови.
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