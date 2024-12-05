Жителей Серебряных Прудов предупредили об отключении электричества 6 декабря

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Отключение электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами будет проводиться в шести населённых пунктах городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию «Россети Московский регион».
«6 декабря в период с 8 утра до 17:0 не более чем на два часа будет прекращена подача электричества на улице Заречная, улице Ильи Садофьева, в переулке Заречный и ДРСУ в рабочем посёлке Серебряные Пруды, а также в деревнях Ливадия и Растрехаевка и селе Новоклёмово», — говорится в сообщении.Отмечается, что на указанной территории проживает более тысячи человек и находится один социально значимый объект.
Ранее сообщалось, что 7 декабря в парке культуры и отдыха «Серебряный» округа Серебряные Пруды организуют шашечный турнир и настольную игротеку.
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