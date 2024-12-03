Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают сыграть в настольные игры

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Шашечный турнир и настольные игры организуют для посетителей парка культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.
«В субботу приглашаем всех любителей шашек в кафе «У бобров». Турнир начнётся в полдень. А в 12:30 там же стартует весёлая игротека: любой желающий сможет погрузиться в захватывающий мир настольных игр. Гостей ждут игры для большой и дружной компании: «Крокодил», «Домино», «Лото» и другие. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.Подробную информацию о мероприятиях в парке «Серебряный» можно узнать из его Telegram-канала, а также официальной страницы в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что на лыжной трассе в Волоколамске по просьбам жителей восстановили освещение.
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