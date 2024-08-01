Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе 24 августа, в этом году фестиваль будет проходить в девятый раз, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.