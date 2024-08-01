Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Экскурсию в выставочный зал исторического здания Павловского Посада — Дома Широкова — организовали для членов клуба «Активное долголетие» из города Юбилейный, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского округа.
Активные долголеты осмотрели постоянную экспозицию «Три жизни Дома Широкова», посвящённую истории Павловского Посада и самого знаменитого дома, а также ознакомились с временными выставками.
Они добавили, что обязательно порекомендуют своим родными свозить сюда детей, потому что знать историю родного края и ближайших городов необходимо — в том числе и для того, чтобы успешно строить будущее.
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«Мы в этом городе первый раз. Давно слышали про такой замечательный текстильный край и вот наконец познакомились с его историей. Отличная экскурсия, информации много, экспонаты интересные», — поделились впечатлениями от поездки долголеты из Юбилейного.
Они добавили, что обязательно порекомендуют своим родными свозить сюда детей, потому что знать историю родного края и ближайших городов необходимо — в том числе и для того, чтобы успешно строить будущее.
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Лев Каштанов