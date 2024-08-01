Гостей Летнего фестиваля Первых в Электрогорске научили танцевать и вязать узлы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Летний фестиваль Первых провели в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа активисты Движения Первых, на празднике гостей познакомили с основными направлениями деятельности этого движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фестивале работали интерактивные площадки, на которых всех желающих учили вязать туристические узлы, правильно сортировать мусор, снимать видео, складывать оригами, а также играть в стритбол и танцевать», — говорится в сообщении.Всего на фестивале было представлено десять ключевых направлений деятельности Движения Первых, каждое из них представляли Совета Первых Павлово-Посадского округа.
Организовать мероприятия представителям Движения Первых помог поисковый отряд «Восток», студия современного танца «Шарм» и клуб «Патриоты России».
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