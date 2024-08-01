Власти Павлово-Посадского округа побеседовали с жителями деревни Назарьево

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Очередную выездную администрацию провело руководство Павлово-Посадского городского округа в деревне Назарьево, жители обсудили с властями благоустройство и содержание территорий, а также улучшение дорожной инфраструктуры и газификацию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он также поблагодарил жителей за активность и продуктивное общение.«Все поднятые вопросы переданы соответствующим специалистам для дальнейшей проработки», — заявил по итогам встречи глава округа Денис Семёнов.
В администрации напомнили, что в деревне Назарьево в этом году начали строить фельдшерско-акушерский пункт. В микрорайоне Петровский Луг заасфальтировали дорогу протяжённостью 1,1 км и шириной четыре метра, а также, по просьбам жителей, укрепили щебнем дорогу, ведущую к Дому культуры.
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