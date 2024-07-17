Новый парк в Павловском Посаде решили назвать «Меленки»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловсий Посад
Новая общественная территория, которую благоустраивают на берегу Клязьмы в Павловском Посаде, будет называться «Меленки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Недавно проводил на своих страницах в соцсетях опрос по поводу названия новой зоны отдыха. По многочисленным отзывам и комментариям, а также основываясь на исторических фактах, решили назвать её парк «Меленки», – рассказал глава городского округа Денис Семёнов.Как отметили в администрации, в парке уже выполнены работы по обустройству и асфальтированию парковки, монтажу настила на балконах променада, очистке каналов, защите берега от обрушения.
В зоне тихого отдыха установлены беседки и туалетные модули, залиты основания под сцены, павильоны проката и детские игровые площадки, смонтированы конструкции сцены.
Меленки – одна из деревень, на месте которых был образован Павловский Посад. Она находилась в месте слияния рек Вохонки и Клязьмы.
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