Дом А. П. Чехова включен в предмет охраны, как объект культурного наследия

Фото: пресс-служба главного управление культурного наследия Московской области
Утвержден предмет охраны Дом Чехова Антона Павловича в селе Мелихово. Об этом сообщила пресс-служба главного управление культурного наследия Московской области.
Главным управлением культурного наследия был утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Чехова Антона Павловича».
Стоит отметить, что в 2018 г. удалось максимально восстановить внешний исторический облик здания, устранив грубые ошибки, допущенные при воссоздании в 1960 г.
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«Усадьбу в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии Чехов купил в 1892 году у театрального художника Н.П. Сорохтина. Одноэтажное, сложенное из бревен, здание главного дома усадьбы изначально имело симметричное решение главного фасада, к которому пристроили террасу. <…> 29 января 1941 г. в Мелихове открыт Музей А.П. Чехова, а после окончания войны началась работа по восстановлению главного усадебного дома по проекту А.А. Афанасьева и воспоминаниям сестры писателя Марии Павловны», - поделились в ведомстве.
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Мира Полтева