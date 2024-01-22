В Московской области откроется выставка «Виват, Россия!»

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Выставка, посвященная 90-летию студии военных художников, открывается в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Выставка готова будет принимать посетителей с 25 января в Мытищинской галерее искусств.
Стоит отметить, что студия военных художников была основана еще в 1934 году и является единственным в мире творческим объединением военных художников.
Посетить выставку можно будет о 25 февраля 2924 года.
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«Этой выставкой открывается череда юбилейных мероприятий, приуроченных к 90-летию Студии военных художников имени М. Б. Грекова. В экспозиции представят свыше 60 живописных, графических и скульптурных произведений, рассказывающих об истории и становлении российского военно-морского флота, портреты известных флотоводцев, лирические полотна, изображающие будни и быт моряков», — поделились в пресс-службе.
Посетить выставку можно будет о 25 февраля 2924 года.
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Мира Полтева