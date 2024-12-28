Дома культуры Подмосковья покажут свыше 4 тыс. новогодних представлений

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Отмечать Новый год в Подмосковье будут 887 домов культуры. Для гостей праздников выступят лучшие творческие коллективы, работающие при культурно-досуговых учреждениях муниципалитетов. Детей и взрослых ждут театрализованные спектакли, интерактивные программы, детские утренники. Для участников программы «Активное долголетие» подготовили балы и мастер-классы. Главными персонажами представлений станут Дед Мороз и Снегурочка», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что во всех городских округах пройдут Ёлки глав муниципалитетов. Специальными гостями станут дети семей участников СВО.
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