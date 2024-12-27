Проект из Королёва стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Архитектурный комплекс состоит из девяти зданий, выполненных в стиле конструктивизма: восьми выявленных объектов культурного наследия и памятника регионального значения — Дома Стройбюро. Усадьба Костино — сердце коммуны, откуда берет начало Музейное объединение Королёва.
Число 101, которое обозначает 101 год со дня основания коммуны, будет символом проекта: 101 публикация, 101 экспонат на каждой из выставок, длительностью в 101 день.
Проект включает в себя различные аспекты: выставочные программы, рассказывающие об истории и повседневной жизни коммуны, образовательные мероприятия, культурные события (концерты, кинопоказы, творческие акции), издательскую деятельность (выпуск двух книг, освещающих научные и культурные аспекты проекта) и создание мультимедийного контента (видеофильм и онлайн-публикации, дополняющие представление о коммуне).
Цель проекта — распространение исторического и культурного наследия Болшевской трудовой коммуны и развитие Музейного объединения города Королёв как центра сохранения материального и нематериального наследия коммуны.
В рамках проекта запланированы выставки, лекции, концерты, кинопоказы, творческие мероприятия и онлайн-публикации, а также выпуск двух специализированных изданий, которые будут отражать научные и культурные аспекты проекта. Кроме того, предполагается создание сувенирной продукции и видеофильма.
Читайте также:
Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве
В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка
Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья