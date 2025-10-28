Датский музей показал древние захоронения в городе Орхус
В историческом центре датского города Орхус археологи обнаружили более полусотни древних захоронений рядом с территорией бывшей средневековой церкви. Об этом сообщил музей Моэсгор.
По оценкам экспертов, возраст некоторых останков достигает 900 лет. Захоронения нашли на улице Святого Олуфа рядом с кладбищем XII века. Особое внимание исследователей привлекли монеты во рту некоторых скелетов.
Археолог Ханс Сков уверен, что эти монеты имели сакральное значение. Вероятно, их помещали умершим для облегчения перехода в загробный мир. Специалист проводит параллель с древнегреческой традицией, согласно которой покойным клали монету для оплаты переправы через реку Стикс к царству мёртвых.
Это открытие может пролить свет на обычаи и верования жителей Орхуса в период перехода от эпохи викингов к Средневековью.
