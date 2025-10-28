Датский музей показал древние захоронения в городе Орхус

28 октября 2025, 02:33

Археологи нашли древние захоронения возле средневековой церкви в Дании

Фото: istockphoto / Ирина Мещерякова

В историческом центре датского города Орхус археологи обнаружили более полусотни древних захоронений рядом с территорией бывшей средневековой церкви. Об этом сообщил музей Моэсгор.