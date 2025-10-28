На Сахалине произошел масштабный блэкаут после яркой вспышки в небе
Серьезный технологический сбой привел к масштабному отключению электричества в нескольких населенных пунктах острова Сахалин. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По сообщениям очевидцев, инцидент начался с яркой вспышки в районе ТЭЦ-1. Одновременное отключение электроснабжения в различных районах Южно-Сахалинска произошло около 7:40 утра по местному времени. Без электричества остались также жители Макарова, Поронайска, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.
Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» уже приступили к восстановительным работам на ТЭЦ-1. По официальной информации компании, разделение энергосистемы на южную и северную части случилось из-за срабатывания систем защиты. В настоящее время Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 работает только на собственные нужды.
Энергетики планируют завершить ремонтные работы и восстановить подачу электроэнергии в течение двух часов. Причины аварийного срабатывания защитной автоматики в настоящее время выясняются.
Читайте также: