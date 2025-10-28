На Сахалине произошел масштабный блэкаут после яркой вспышки в небе

28 октября 2025, 01:17

Массовое отключение электроэнергии произошло на Сахалине после яркой вспышки

Фото: istockphoto / Fahroni

Серьезный технологический сбой привел к масштабному отключению электричества в нескольких населенных пунктах острова Сахалин. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.