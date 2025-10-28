В Чернобыльской зоне обнаружили собак необычного окраса
Недавняя экспедиция волонтёров обнаружила в Чернобыльской зоне собак с ярко-синим окрасом шерсти. Информация об этом появилась в британском издании Daily Mail.
Американская благотворительная организация «Собаки Чернобыля» опубликовала видеоматериалы, на которых запечатлены несколько стай бездомных животных. Особое внимание привлекло то, что как минимум одна из собак имеет полностью синий окрас.
По словам зоозащитников, ранее эти животные имели обычный окрас, а изменение цвета могло произойти из-за контакта с определёнными химическими веществами. При этом специалисты отмечают, что несмотря на необычный внешний вид, собаки сохраняют активность и выглядят здоровыми.
Волонтёры продолжают наблюдение за необычными животными, пытаясь установить точную причину изменения окраса их шерсти.
