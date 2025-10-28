В Чернобыльской зоне обнаружили собак необычного окраса

28 октября 2025, 01:36

Daily Mail: волонтеры нашли собак синего цвета в Чернобыльской зоне

Фото: istockphoto / Pe3check

Недавняя экспедиция волонтёров обнаружила в Чернобыльской зоне собак с ярко-синим окрасом шерсти. Информация об этом появилась в британском издании Daily Mail.