Дуэт из Каширы завоевал приз фестиваля «Город танца»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Юные воспитанники студии спортивно-бальных танцев Dance Fox Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира завоевали приз фестиваля начинающих танцоров «Город танца», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ученики студии Dance Fox Анна Миронова, Марк Шахмаев, Герман Коннов, Милана Мирошкина и Константин Амелин выступали на фестивале в категориях Н2, соло и пары: Аттестации, Суперкубок, Кубок медленного вальса, Кубок ча-ча-ча и Джентльмен кап. Все представители Каширы вышли в финал, а дуэт Анны Мироновой и Германа Коннова занял третье место в номинации «Кубок медленного вальса», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Фестиваль «Город танца» состоялся 17 ноября, он проходил на площадке спорткомплекса «Чкалов Арена» в Москве.
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