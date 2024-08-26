Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Детский духовой оркестр «Сибемольки» из городского округа Кашира выступил для гостей и участников «Большого арбузнрика», который провели на территории ВДНХ в честь десятилетия «Городской фермы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята устроили для меломанов настоящее музыкальное шоу, они исполняли самые разные мелодии — от классических вальсов и маршей до современных композиций. Выступление оркестра «Сибемольки» понравилось и взрослым, и детям. В награду юные музыканты получили три огромных арбуза», — говорится в сообщении.Отмечается, что «Большой арбузник» проводился в субботу, 24 августа. Помимо концерта, для гостей проводили мастер-классы, спектакли и арбузные дегустации.
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