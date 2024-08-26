В Кашире развернули пятнадцатиметровый флаг России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Пятнадцатиметровый триколор развернули на праздновании Дня государственного флага в Кашире, мероприятие состоялось в городском парке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участников праздника поприветствовал глава округа Михаил Шувалов.
В рамках мероприятия активисты «Движения первых» устроили танцевальный флешмоб. Кроме того, в программу праздника вошли мастер-классы и прочие активности, а также концерт, участниками которого стали коллективы и солисты каширского Центра культурных инициатив.
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«Государственный флаг Российской Федерации — это гордость за принадлежность к нашей большой стране. В его цветах - независимость, вера и государственность. Пусть наш флаг развевается всегда над мирной, счастливой и сильной страной!» — сказал он.
В рамках мероприятия активисты «Движения первых» устроили танцевальный флешмоб. Кроме того, в программу праздника вошли мастер-классы и прочие активности, а также концерт, участниками которого стали коллективы и солисты каширского Центра культурных инициатив.
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Лев Каштанов