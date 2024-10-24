Два проекта из Подмосковья вошли в лонг-лист премии «Сделано в России»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В первую номинацию попал литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который прошел в Больших Вязёмах. Во вторую — выставка «Маковские. Константин и Владимир», которая проходила в Серпуховском историко-художественном музее.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что они были приятно удивлены и тронуты тем, что в лонг-лист выбрали их проект.
«Следующий этап будет народный — голосование. И потом будут подведены итоги. В премию «Сделано в России» вошло 16 проектов, среди них региональных проектов не очень много. Много проектов частных музеев, потому что они всегда показывают очень интересные и яркие выставочные события. Их внимание к регионам очень приятно. Поддержка от нашего Министерства культуры, правительств и области дает вот такие плоды, что даже независимые эксперты, которые отсматривали всю Россию, выбрали наш проект», — поделилась эмоциями директор Серпуховского историко-художественного музея.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
На выставке «Маковские. Константин и Владимир» были представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.
«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части. В главном зале был образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — рассказывали в министерстве.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В рамках выставки все гости могли посетить лекции, мастер-классы и различного рода беседы.
Ежегодная премия «Сделано в России», учрежденная журналом «Сноб», помогает отметить проекты, расширяющие представление о стране и ее жителях. Обязательное условие: проект должен быть создан россиянином и быть воплощенным в России. Заявки принимались до 18 октября. Сейчас идет голосование экспертных советов за шорт-лист.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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