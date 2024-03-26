Два творческих коллектива из Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Театр «Новый город» из Красногорска и академическая хоровая капелла «Комсомолия» из Орехово-Зуева вошли в число финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщает пресс-служба Минкультуры и турима московской области.
«В этом году заявки на участие в конкурсе подали 259 коллективов, в числе которых театральные труппы, вокальные, танцевальные и инструментальные ансамбли, хоры, духовые оркестры, а также цирковые коллективы. Театр и хоровая капелла из Московской области вошли в число 90 коллективов, прошедших в финал», — отмечается в сообщении.Региональный финал фестиваля-конкурса будет проходить 19-21 апреля во Владимире. Там по итогам выступлений будут выбраны 20 лучших представителей Центрального федерального округа, которые получат гранты нацпроекта «Культура».
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