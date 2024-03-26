Подмосковная певица Ковач станет участницей вокального телеконкурса

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Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2024» стартует в апреле на телеканале «Звезда», Подмосковье на этом творческом соревновании будет представлять певица из Звенигорода Валерия Ковач, сообщает пресс-служба телекомпании.
«Конкурсные эфиры начнутся 6 апреля. Лучших участников будет отбирать специальное жюри, однако повлиять на ход конкурса смогут и зрители — для них будет открываться голосование», — отмечается в сообщении.Валерия Ковач не только певица. Она является культорганизатором дома культуры «Огонёк» в селе Введенское Одинцовского городского округа. Валерия стала одной из 89 участников конкурса, отобранных из 340 тысяч претендентов.
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