Два жителя Подмосковья вышли во второй этап проекта «Народная история «Непокорённый Курск»

Фото: сообщество организаторов конкурса «ВКонтакте»
Два представителя Московской области прошли во второй этап документально-театрального проекта «Народная история «Непокорённый Курск». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«В проекте активно принимают участие Руслан Дмитриевич Устюжанцев из Химок и Алексей Юрьевич Угрозин из Мытищ. Они прошли во второй этап всероссийского народного конкурса», – говорится в сообщении.Проект реализуется в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет собой уникальную инициативу, основанную на глубоких культурных и исторических традициях народа. Конкурс объединяет широкий спектр материалов - от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курской области.
В рамках проекта проводится Всероссийский народный конкурс на создание главной песни для документально-театрального проекта «Народная история «Непокорённый Курск».
Важный аспект дальнейшего продвижения участников конкурса – голосование за финалистов. Каждый голос имеет огромное значение.
Проголосовать можно в сообществе организаторов «ВКонтакте» в первом и втором списках участников.
Проект организует АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» совместно с правительством Курской области.
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