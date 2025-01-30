В Мелихове назвали победителей Международного конкурса чтецких работ им. Чехова

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В «Театральном дворе» музея-заповедника «Мелихово» торжественно наградили победителей XV Международного конкурса чтецких работ имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Темой конкурса чтецов стала «Чехов и Зощенко». В этом году отмечаются юбилеи двух писателей – 165-летие Антона Чехова и 130-летие Михаила Зощенко. На музейной сцене звучали произведения двух классиков. В финале конкурса участвовали 35 молодых профессиональных артистов и студентов театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Ежегодно проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше. Художественное слово, озвученное и оживлённое мастерами художественного чтения, находит отклик слушателей. Приятно видеть, что в зале есть постоянные зрители и поклонники конкурса», – сказал председатель жюри, заслуженный артист России Юрий Голышев.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Лауреатом I степени стала Диана Шарапова из Тульского областного колледж культуры и искусств. Она исполнила произведение Зощенко, «Пациентка».
Лауреаты II степени – Максим Тужилкин из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (Зощенко, «Происшествие»); Анастасия Савкина из Российского государственного академического драмтеатра имени Ф. Г. Волкова (Чехов, «Володя большой и Володя маленький»).
Лауреаты III степени – Максим Карандашов из Тверского колледжа культуры имени Н. А. Львова (Зощенко, «Галоша»); Анастасия Лодина из Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (Чехов, «Анна на шее») и Никита Шайдаров из Государственного Академического Малого театра России (Зощенко, «Аристократка»).
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская