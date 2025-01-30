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В Мелихове назвали победителей Международного конкурса чтецких работ им. Чехова

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В «Театральном дворе» музея-заповедника «Мелихово» торжественно наградили победителей XV Международного конкурса чтецких работ имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.


Темой конкурса чтецов стала «Чехов и Зощенко». В этом году отмечаются юбилеи двух писателей – 165-летие Антона Чехова и 130-летие Михаила Зощенко. На музейной сцене звучали произведения двух классиков. В финале конкурса участвовали 35 молодых профессиональных артистов и студентов театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Ежегодно проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше. Художественное слово, озвученное и оживлённое мастерами художественного чтения, находит отклик слушателей. Приятно видеть, что в зале есть постоянные зрители и поклонники конкурса», – сказал председатель жюри, заслуженный артист России Юрий Голышев.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лауреатом I степени стала Диана Шарапова из Тульского областного колледж культуры и искусств. Она исполнила произведение Зощенко, «Пациентка».

Лауреаты II степени – Максим Тужилкин из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (Зощенко, «Происшествие»); Анастасия Савкина из Российского государственного академического драмтеатра имени Ф. Г. Волкова (Чехов, «Володя большой и Володя маленький»).

Лауреаты III степени – Максим Карандашов из Тверского колледжа культуры имени Н. А. Львова (Зощенко, «Галоша»); Анастасия Лодина из Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (Чехов, «Анна на шее») и Никита Шайдаров из Государственного Академического Малого театра России (Зощенко, «Аристократка»).

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#писатель
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#мелихово
На Кубани проведут Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок»
30 января 2025, 21:19

Фото: сайт centerzarnica.ru

С 20 по 27 августа в Краснодарском крае будет проходить XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок». В 2025-м он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Цель фестиваля – патриотическое воспитание на основе изучения и сохранения славных страниц общей национальной истории, российских духовно-нравственных ценностей и исторической памяти через формирование преемственности поколений», – говорится в сообщении.
Фестиваль проходит ежегодно, с 1994-го.

Организаторы фестиваля «Казачок» – Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества, Кубанского казачьего войска и Педагогического центра «Каникулы».

В 2025 году на фестивале состоятся конкурсы «Казачьему роду нет переводу» (вокал, хореография, инструменталисты, фольклор), «Наша Берегиня» (конкурс девочек – хранительниц домашнего очага на знание казачьих традиций и обычаев), «Юный Атаманец» (конкурс мальчиков – будущих защитников Отечества по строевой подготовке, рукопашному бою, на знание родословной и традиций, обычаев, истории и культуры своего региона), «Казачьи традиции и современность» (конкурс по декоративно-прикладному искусству), «Родословное древо» (генеалогическое древо своей семьи).

Для руководителей и участников фестиваля будут проведены мастер-классы.

Творческие коллективы и солистов приглашают принять участие в фестивале. Все подробности можно узнать на сайте.

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Рок-музыкант Константин Кремлев умер от остановки сердца
29 января 2025, 21:47

Фото: iStock/ TheaDesign

Скончался композитор и исполнитель Константин Кремлев, один из первых кировских рок-музыкантов. Он ушел из жизни в больнице от остановки сердца. Об этом сообщалось на личной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».
Кремлев умер 28 января.

«Мне страшно больно разбивать ваши сердца, но 28.01 старого пирата с ибанезом наперевес не стало. В больнице у Кости остановилось сердце, перезапуск невозможен», — говорилось в сообщении.

Похороны рок-музыканта пройдут 31 января на Макарьевском кладбище. Еще в феврале будет прощальный концерт в честь Кремлева.

Константин начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах, он выступал в группах «ЧП» и Wine. В 1990-х годах композитор создал свой коллектив «Хорошо» и стал одним из участников первого кировского рок-клуба.

Ранее сообщалось, что 27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет.

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#рок
#музыкант
#смерть
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«Мону Лизу» предложили вывезти из Франции из-за износа Лувра
Власти Италии предложили перевезти «Мону Лизу» в Милан из-за износа Лувра
29 января 2025, 19:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Власти Италии предложили перевезти знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», известную также как «Джоконда», в Милан. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Глава департамента культуры региона Ломбардия отметила, что на время ремонта в Лувре, где сейчас размещается картина, её можно было бы перевезти в Милан. Она подчеркнула, что число туристов, желающих посмотреть на шедевр, будет «чрезвычайно большим».

По словам Карузо, Милан станет идеальным местом, где можно разместить «Мону Лизу», поскольку да Винчи провёл в этом городе 25 лет. Именно здесь он написал «Тайную вечерю» и многие другие шедевры, а также спроектировал сеть каналов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о предстоящем капитальном ремонте в главном здании Лувра, отметил, что полотно Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном здании музея.

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#музей
#лувр
#эммануэль макрон
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В музее-заповеднике «Мелихово» несколько дней будут отмечать 165-летие Чехова
29 января 2025, 13:42

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Мелихово» широко празднуют 165-летие русского писателя, прозаика, драматурга и публициста Антона Павловича Чехова. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Юбилей отмечается 29 января.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

27-29 января в Мелихове проходил XV Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Сегодня в музее-заповеднике состоится праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей конкурса.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В тот же день в музее-заповеднике открывается выставка «Рисунки Чехова». Экспозиция позволит погрузится в исследование личности писателя, а интерактивные объёмные элементы сделают изучение активным и занимательным.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«31 января в Мелихове пройдёт концерт, посвящённый юбилейной дате. Откроет программу экскурсия по выставке «Дорогой, многоуважаемый… Дом!». Посетители увидят центральные экспонаты главной мелиховской экспозиции и рассмотрят вблизи раритеты чеховского фонда, недоступные в обстановке мемориальной экспозиции. Мероприятие продолжится концертом студентов Российской академии музыки им. Гнесиных. В программе – произведения, звучавшие в доме Чеховых», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В ведомстве добавили, что в музее-заповеднике готовятся к очередному, 25-му по счёту, фестивалю «Мелиховская весна». Он по традиции пройдёт на площадке музея этой весной.

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#чехов
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#юбилей
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#подмосковье
#московская область
#праздник
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Народные промыслы Подмосковья участвуют в выставке «Уникальная Россия»
28 января 2025, 22:44

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Изделия подмосковных народных художественных промыслов участвуют в V выставке «Уникальная Россия», которая проходит с 23 января по 9 февраля в столичном Гостином дворе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Эта художественно-промышленная выставка – крупнейшая в стране выставка традиционных искусств, которая за четыре года успела стать площадкой, транслирующей смыслы народного искусства и традиционные ценности российской культуры. Участие в ней принимают художники, мастера и дизайнеры со всей страны», – отметили в ведомстве.
В рамках выставки-форума в этом году отметят значимые юбилеи, связанные с народными художественными промыслами: 230 лет Федоскинской лаковой миниатюре, 230 лет Павлопосадскому платку, 200 лет Жостовской росписи подносов и 135 лет первой Матрёшке. Произведения этих народных художественных промыслов широко известны во всём мире и уже стали символами России.

Запланирована обширная культурно-просветительская программа – фестивали, форумы, показы дизайнерских коллекций одежды, концерты и мероприятия с участием посольств зарубежных стран.

В этом году в работе выставки участвуют мастера народных промыслов из более чем 70 регионов России. Запланирована и международная программа вместе с представителями стран БРИКС и других дружественных стран.

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#народные промыслы
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#москва
#подмосковье
#московская область
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В Электростали открывается выставка редких кукол «Потешный промысел»
28 января 2025, 22:31

Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь

В Музейно-выставочном центре городского округа Электросталь 29 января открывается выставка коллекционных кукол «Потешный промысел». Как рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, музей представит экспонаты из собственных фондов.
Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь

«Сегодня эти коллекционные куклы официально считаются изделиями народно-художественных промыслов и культурной ценностью государства. Формирование фондовой коллекции началось в 1990-е годы под руководством первого директора и основателя Музейно-выставочного центра Электростали Алексея Петровича Покровского. Некоторые экземпляры участвовали в тематических выставках, но полную коллекцию кукол гости увидят впервые», – говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 23 февраля, вход платный.

Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь

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#минкульттуризма мо
#культура
#выставка
#искусство
#электросталь
#подмосковье
#московская область
#народные промыслы
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Депутат Останина: в песне «Сигма бой» нет глубокого смысла
28 января 2025, 22:13

Фото: iStock/ Sonate

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что нужно перестать делать рекламу песне «Сигма бой», которую исполнили российские блогеры Бетси и Анна-Мария Янковская, сообщило издание «Life».
По словам депутата, популярный у молодых людей хит не заслуживает столь большого внимания и никак не связан с русской культурой.

«Это не наша песня, если вы внимательно изучали вопрос. Это песня из американского фильма», — обратила внимание Нина Останина.

Депутат призналась, что не увидела глубокого смысла в словах песни Бетси и Анны-Марии Янковской, кроме телодвижений и яркой одежды.

Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Сигма-бой» Анна-Мария Янковская приехала в Европу. Там она встречалась с фанатами, которые помогали продвигать её трек через рилзы. Анна-Мария и её поклонники использовали для озвучки клипов передвижные динамики на колёсиках.

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#блогер
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Скончался актер из «Молодежки» Булатов
28 января 2025, 21:07

Фото: iStock/ jorgeantonio

27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет, сообщил портал «Кино-театр.ру»
Алексей Булатов появился на свет в 1948 году. Актер учился в Школе-студии при МХАТ СССР имени Горького. Ее он окончил в 1974 году. На протяжении долгого времени он выступал в Русском театре Еревана и в Московском драматическом театре имени Пушкина. Последние 17 лет Булатов состоял в труппе Московского драматического театра «Сопричастность».

Актер участвовал в съемках 25 фильмов и сериалов. Впервые он появился на экранах в 1977 году в биографической картине «Жизнь Бетховена». Алексей Булатов приобрел широкую известность в сериалах «Дикий» и «Молодежка». Последнюю роль артист сыграл в фильме «Сердце Пармы» 2022 года.

Ранее сообщалось, что на 74-м году жизни скончался российский актер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР, Олега Янковского.

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В подмосковных парках отметят 165-летие со дня рождения Чехова
28 января 2025, 20:58

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Серпухова и Чехова организуют праздничные мероприятия в честь 165-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Юбилей отмечается 29 января 2025 года.
«31 января в парке им. Олега Степанова в Серпухове проведут тематическое мероприятие. Гости смогут посетить выставку «Встреча», эрудит-викторину, познакомиться с экспозицией-витриной Арт-кластера «Культурный код». В ней воссоздана гостиная Чехова, представлены предметы, которые рассказывают о его жизни и творчестве писателя. Серпухов стал прообразом созданного в произведениях Чехова «губернского города С.». Он встречается в рассказах «Ионыч», «Человек в футляре», «В овраге», «Архиерей», «Мужики» и других. Начало мероприятия – в 15 часов», – рассказали в ведомстве.
1 февраля Городской парк культуры и отдыха Чехова приглашает на фестиваль «Чеховская зима». Он начнётся в полдень. Для гостей приготовили показ фильмов, лекцию о жизни и творчестве Чехова, викторину, квест и выставку книг. В творческой мастерской «Чайка» для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию 3D-аппликаций и рисунков по мотивам произведений писателя. Не обойдётся и без традиционных зимних забав – перетягивания каната, бега в мешках. Во время праздника будут работать фотозона «В гостях у Чехова» и самоварная станция.

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