На всероссийский конкурс социальных архитекторов подали уже более 4 тыс. заявок

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В России продолжается приём заявок на конкурс социальных архитекторов, направленный на выявление и продвижение лучших социальных практик и инициатив, с запуска конкурса 14 января желание принять в нём участие изъявили уже более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, но оно объединяет те практики и методики работы, которые существуют в России уже несколько лет. Они формируют гражданское общество и делают жизнь людей лучше. Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, а также выявить лучших акторов в реализации таких проектов», — сказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.Регистрация на конкурс продлится до полудня 11 февраля. Подробнее узнать о конкурсе, а также подать заявку на участие можно через сайт социальныеархитекторы.рф.
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Лев Каштанов