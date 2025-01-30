На Кубани проведут Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок»

С 20 по 27 августа в Краснодарском крае будет проходить XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок». В 2025-м он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.