На Кубани проведут Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок»

Фото: сайт centerzarnica.ru
С 20 по 27 августа в Краснодарском крае будет проходить XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок». В 2025-м он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Цель фестиваля – патриотическое воспитание на основе изучения и сохранения славных страниц общей национальной истории, российских духовно-нравственных ценностей и исторической памяти через формирование преемственности поколений», – говорится в сообщении.Фестиваль проходит ежегодно, с 1994-го.
Организаторы фестиваля «Казачок» – Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества, Кубанского казачьего войска и Педагогического центра «Каникулы».
В 2025 году на фестивале состоятся конкурсы «Казачьему роду нет переводу» (вокал, хореография, инструменталисты, фольклор), «Наша Берегиня» (конкурс девочек – хранительниц домашнего очага на знание казачьих традиций и обычаев), «Юный Атаманец» (конкурс мальчиков – будущих защитников Отечества по строевой подготовке, рукопашному бою, на знание родословной и традиций, обычаев, истории и культуры своего региона), «Казачьи традиции и современность» (конкурс по декоративно-прикладному искусству), «Родословное древо» (генеалогическое древо своей семьи).
Для руководителей и участников фестиваля будут проведены мастер-классы.
Творческие коллективы и солистов приглашают принять участие в фестивале. Все подробности можно узнать на сайте.
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