Две гитары Джеффа Бека ушли с аукциона — более двух миллионов долларов за наследие рока

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Две легендарные электрогитары, принадлежавшие британскому рок-музыканту Джеффу Беку, продали за 2,55 миллиона долларов на аукционе Christie's. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Одной из них, культовой «Oxblood» 1954 года выпуска от Les Paul, удалось достичь рекордной цены в 1,31 миллиона долларов, хотя изначально ее стоимость оценивалась в 350-500 тысяч фунтов стерлингов.
Вторая электрогитара, «Anoushka», созданная Fender в 1990 году специально для музыканта, была продана за 1,24 миллиона долларов, хотя стартовала с гораздо более скромной оценки в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.
Обе гитары вошли в коллекцию, включающую 128 лотов, выставленных на продажу после смерти Бека в 2023 году. Среди них не только другие музыкальные инструменты, но и оборудование для гитар, использовавшихся легендой рока на протяжении его карьеры.
Джефф Бек начинал свою музыкальную карьеру в культовой рок-группе Yardbirds, где вместе с ним выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Позже он создал собственный коллектив — Jeff Beck Group.
В 2022 году Бек выпустил совместный альбом с актером Джонни Деппом под названием «18», однако проект вызвал скандал из-за обвинений в использовании чужого текста без разрешения. Музыкант умер в 2023 году в возрасте 78 лет, оставив за собой неизгладимый след в мировой музыкальной индустрии.
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Вторая электрогитара, «Anoushka», созданная Fender в 1990 году специально для музыканта, была продана за 1,24 миллиона долларов, хотя стартовала с гораздо более скромной оценки в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.
Обе гитары вошли в коллекцию, включающую 128 лотов, выставленных на продажу после смерти Бека в 2023 году. Среди них не только другие музыкальные инструменты, но и оборудование для гитар, использовавшихся легендой рока на протяжении его карьеры.
Джефф Бек начинал свою музыкальную карьеру в культовой рок-группе Yardbirds, где вместе с ним выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Позже он создал собственный коллектив — Jeff Beck Group.
В 2022 году Бек выпустил совместный альбом с актером Джонни Деппом под названием «18», однако проект вызвал скандал из-за обвинений в использовании чужого текста без разрешения. Музыкант умер в 2023 году в возрасте 78 лет, оставив за собой неизгладимый след в мировой музыкальной индустрии.
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Мария Моисеева