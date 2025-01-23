Новая волна сильных пожаров охватила север Лос-Анджелеса — впервые после недавней катастрофы

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Север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды. Об этом пишет CNN.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильный ветер со скоростью до 40 миль в час (64 км/ч) ускоряет распространение пламени на юго-запад.
Пожар, получивший название «Hughes Fire», горит вблизи городка Кастаик, расположенного у подножия гор округа Лос-Анджелес. По данным Cal Fire, на момент 2 часов дня среды (местное время) пожар был локализован на 0%.
В тушении задействованы не менее 10 самолетов и большое количество пожарных бригад. Огонь охватывает густую растительность, что усугубляет ситуацию. Местные власти сообщили, что ближайшие к эпицентру районы остаются в зоне повышенной опасности. Кадры происходящего можно увидеть в Telegram-канале «Известий».
Дым от пожара виден даже на расстоянии 50 миль, вплоть до города Окснард в округе Вентура. Модели распространения пламени показывают, что огонь, скорее всего, будет двигаться на юг и запад, и дальше угрожая городку Кастаик, где проживает около 19 тысяч человек.
Условия в районе пожара остаются крайне сложными: местность изрезана холмами, а растительность высохла до предела. В связи с угрозой распространения огня весь Национальный лес Лос-Анджелеса закрыт для посещений.
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Пожар, получивший название «Hughes Fire», горит вблизи городка Кастаик, расположенного у подножия гор округа Лос-Анджелес. По данным Cal Fire, на момент 2 часов дня среды (местное время) пожар был локализован на 0%.
В тушении задействованы не менее 10 самолетов и большое количество пожарных бригад. Огонь охватывает густую растительность, что усугубляет ситуацию. Местные власти сообщили, что ближайшие к эпицентру районы остаются в зоне повышенной опасности. Кадры происходящего можно увидеть в Telegram-канале «Известий».
Дым от пожара виден даже на расстоянии 50 миль, вплоть до города Окснард в округе Вентура. Модели распространения пламени показывают, что огонь, скорее всего, будет двигаться на юг и запад, и дальше угрожая городку Кастаик, где проживает около 19 тысяч человек.
Условия в районе пожара остаются крайне сложными: местность изрезана холмами, а растительность высохла до предела. В связи с угрозой распространения огня весь Национальный лес Лос-Анджелеса закрыт для посещений.
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Мария Моисеева