Нейросеть «сделала» звезду «Дома-2» Африкантову беременной, а затем мамой — мечта или провокация?

Марина Африкантова и ее «дети» (Фото: соцсети)
Бывшая звезда «Дома-2» Марина Африкантова вызвала настоящий шквал эмоций среди поклонников своими новыми фото. В соцсети Instagram* она выложила снимки, которые показывают ее в роли беременной женщины и молодой мамы. Фотографии были созданы с помощью нейросетей и представляют будущее возможного материнства. Но с какой целью 37-летняя Африкантова запостила их онлайн?
Некоторые подписчики в восторге и считают, что такой жест — это намек на мечты Марины о семейном счастье. Другие же уверены, что весь пост связан с ее бывшим мужем Романом Капаклы, который сейчас воспитывает дочь вместе с другой экс-участницей проекта «Дома-2», Татьяной Мусульбес.
В комментариях завязалась настоящая битва. Хейтеры заявили, что Марина просто не может смириться с тем, что Роман обрел счастье в новой семье.
Сама Марина не скрывает, что сейчас ее сердце свободно, но чувствует — скоро что-то изменится. Звезда уверяет: выложенные фотографии — не просто развлечения, а своего рода визуализация будущего.
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В комментариях завязалась настоящая битва. Хейтеры заявили, что Марина просто не может смириться с тем, что Роман обрел счастье в новой семье.
Марина Африкантова (Фото: соцсети)
«Конечно, счастье и ребенок бывшего не дают ей покоя», — язвительно отметила одна из подписчиц.Однако у Африкантовой нашлось много защитников. Они поддерживают звезду, утверждая, что ей пора оставить прошлое и двигаться вперед.
Сама Марина не скрывает, что сейчас ее сердце свободно, но чувствует — скоро что-то изменится. Звезда уверяет: выложенные фотографии — не просто развлечения, а своего рода визуализация будущего.
Марина Африкантова (Фото: соцсети)
«Небо и звезды предвещают мне большие перемены. Представляете, эти фото сделал мне искусственный интеллект. Я в шоке, насколько они реалистичны. Астрологи говорят, что 2025 год у меня будет судьбоносный. Вот, готовлюсь, визуализирую. Представляю себя в новой роли», — поделилась она.Поклонники и фанаты наперебой пожелали ей найти счастье, стать мамой и поскорее воплотить свои мечты в жизнь.
«Я так обрадовалась, увидев ваши фотографии! Дай Бог вам ребеночка», — отметили под постом.
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Мария Моисеева