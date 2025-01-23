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Нейросеть «сделала» звезду «Дома-2» Африкантову беременной, а затем мамой — мечта или провокация?

Марина Африкантова и ее «дети» (Фото: соцсети)

Марина Африкантова и ее «дети» (Фото: соцсети)

Бывшая звезда «Дома-2» Марина Африкантова вызвала настоящий шквал эмоций среди поклонников своими новыми фото. В соцсети Instagram* она выложила снимки, которые показывают ее в роли беременной женщины и молодой мамы. Фотографии были созданы с помощью нейросетей и представляют будущее возможного материнства. Но с какой целью 37-летняя Африкантова запостила их онлайн?
Некоторые подписчики в восторге и считают, что такой жест — это намек на мечты Марины о семейном счастье. Другие же уверены, что весь пост связан с ее бывшим мужем Романом Капаклы, который сейчас воспитывает дочь вместе с другой экс-участницей проекта «Дома-2», Татьяной Мусульбес.

В комментариях завязалась настоящая битва. Хейтеры заявили, что Марина просто не может смириться с тем, что Роман обрел счастье в новой семье.



Марина Африкантова (Фото: соцсети)

«Конечно, счастье и ребенок бывшего не дают ей покоя», — язвительно отметила одна из подписчиц.
Однако у Африкантовой нашлось много защитников. Они поддерживают звезду, утверждая, что ей пора оставить прошлое и двигаться вперед.

Сама Марина не скрывает, что сейчас ее сердце свободно, но чувствует — скоро что-то изменится. Звезда уверяет: выложенные фотографии — не просто развлечения, а своего рода визуализация будущего.

Марина Африкантова (Фото: соцсети)

«Небо и звезды предвещают мне большие перемены. Представляете, эти фото сделал мне искусственный интеллект. Я в шоке, насколько они реалистичны. Астрологи говорят, что 2025 год у меня будет судьбоносный. Вот, готовлюсь, визуализирую. Представляю себя в новой роли», — поделилась она.
Поклонники и фанаты наперебой пожелали ей найти счастье, стать мамой и поскорее воплотить свои мечты в жизнь.

«Я так обрадовалась, увидев ваши фотографии! Дай Бог вам ребеночка», — отметили под постом.

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«Сморщенные чашечки»: В Сети раскритиковали деталь образа Ксении Собчак
Пользователи Сети раскритиковали деталь образа журналистки Собчак
22 января 2025, 22:56

Фото: соцсети Ксении Собчак

Одну деталь образа журналистки Ксении Собчак раскритиковали в Сети. Они присвоили бюстье эпитет «сморщенные чашечки».
Собчак разместила на своей странице в социальной сети фото, на котором показала наряд, состоящий из жакета с синей вставкой и черного корсета Maison Margiela.

Пользователи Сети засыпали публикацию негативными и насмешливыми комментариями. Люди в очередной раз напомнили, что Ксения никогда не была иконой стиля, а скорее наоборот.

«Боже, как топорно сшито бюстье. Сморщенные чашечки — это нечто», «Корсет поверх жакета? Ждем утягивающие трусы поверх штанишек», «Что это за обвисше-мятые чашечки у корсета верхом на пиджаке? Увольте стилиста», «А корсет и правда просто какое-то недоразумение», — высказывались комментаторы.

Немногим раньше в январе Собчак иронично высказалась насчет образа Мелании Трамп, высказавшись о ней, что «Шапокляк очень стильная». Конфуз с новым нарядом журналистки доказывает: закон бумеранга по-прежнему действует.

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Актёр Александр Петров впервые показал публике беременную супругу
22 января 2025, 22:04

Александр Петров и Жанна Антонова (Фото: соцсети)

Российский актер Александр Петров впервые вышел в свет с беременной женой Викторией Антоновой. Видео пары на красной ковровой дорожке уже разошлось по пабликам и социальным сетям.
А впервые запись счастливых и пока ещё бездетных (ненадолго) супругов опубликовал телеграм-канал «РЕН ТВ». Петров и Антонова появились на премьере нового проекта «Василий». Актёр исполнил в комедийном фильме сразу две главные роли. Пара не скрывала радости от совместного выхода и с удовольствием позировала фотографам. Ранее Александр Петров уже сообщал о беременности жены на своей странице в социальных сетях.

С будущей женой популярный артист познакомился... на улице. Свое предложение руки и сердца он называет главным событием в своей жизни. Для обоих родителей малыш, который вскоре появится на свет, будет первым ребёнком.

Несмотря на молодой возраст, Александр Петров является одним из самых востребованных актеров России. Он очень активно снимается в кино, играет в театре, а также пишет стихи и пробует свои силы в качестве режиссера.

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«Союз возможен»: Аверина и Соловьёв сфотографировались с обручальными кольцами
22 января 2025, 21:47

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв (Фото: соцсети)

В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый». Гимнастка Дина Аверина выступает в паре с Дмитрием Соловьевым. Оказалось, сотрудничество и партнёрство на льду переросло в любовь.
В каждом выпуске шоу Дина и Дмитрий выступали на льду с огромной эмоциональной отдачей, сообщает сетевое издание StarHit. Этому нашлось объяснение: спортсменов, кроме сотрудничества, связали ещё и романтические отношения, переросшие в любовь. Звёзды фигурного катания и гимнастического помоста опубликовали несколько фото из совместного путешествия по Эмиратам. Они пометили достопримечательности Абу-Даби.

«Прекрасное начало года», — прокомментировала снимки 26-летняя Аверина.

Внимательные поклонники заметили на пальцах пары обручальные кольца и предполагают, что поездка в Эмираты – путешествие в медовый месяц.

«Рады очень за вас!»; «Будьте счастливы»; «Какие вы милые», — пишут в комментариях пользователи Сети.

Если информация подтвердится, то для Дины Авериной это будет первый брак, а 36-летний Дмитрий Соловьев уже был женат и имеет сына.

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Неудачная пластика груди, диабет, измены и 90 млн: что привело к разводу Началовой и Алдонина, и как сложилась судьба их дочери?
22 января 2025, 18:41

Евгений Алдонин (Фото: соцсети)

Полузащитник Евгений Алдонин известен не только как двукратный чемпион России, но и как бывший супруг Юлии Началовой. После их «образцово-показательного» развода Алдонин продолжил поддерживать общение с певицей и совместно воспитывал их дочь Веру. Он не оставил девочку после трагической смерти Юлии в 2019 году.
Сегодня Алдонину исполняется 45 лет. Несмотря на то что он ещё молод, за последние годы футболист поседел. В материале «Радио 1» мы расскажем о потерях и счастливых моментах в жизни полузащитника.

Футбол

Евгений Алдонин родился в Алупке и, совмещая учебу с футболом, в 16 лет переехал в Волгоград, чтобы играть за «Ротор». Он привлек внимание в 2002 году, подписав контракт с ЦСКА, где добился успеха в сезоне 2005-2006. После травм и периодов на скамейке запасных, он оказался в «Мордовии», став ключевым игроком, прежде чем столкнуться с новыми повреждениями.

Карьера Алдонина была отмечена скандалами, включая красную карточку в «Волге». Завершив карьеру, он стал тренером в «Торпедо» и открыл футбольную академию.

Брак с Юлией Началовой

До встречи с Евгением Алдониным Юлия Началова пережила сложные отношения с Дмитрием Ланским, который изменял ей. Эти отношения привели её к анорексии.

С Алдониным все было иначе: он восхищался Юлией и не хотел менять её внешность. Их знакомство произошло благодаря Дейвиду Шемберасу, вскоре они начали встречаться. Алдонин сделал предложение Началовой за день до Нового 2006 года, а в июне пара поженилась. У них родилась дочь Вера. Поначалу их отношения казались крепкими, однако из-за частых разлук, связанных с работой, они стали отдаляться друг от друга. В 2011 году пара развелась мирно, сохранив хорошие отношения ради дочери.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Началова в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Упоминание о третьем человеке в студии Бориса Корчевникова не было случайным: еще до развода в СМИ появились фотографии Юлии Началовой с хоккеистом Александром Фроловым, сделанные в американском ресторане. Певица подчеркивала, что начала встречаться с Александром лишь спустя полгода после расставания с Евгением Алдониным.

Алдонин проявил себя как настоящий джентльмен: он никогда не обвинял бывшую супругу в измене, не говорил о ней плохо и не требовал раздела имущества. Только после смерти Началовой Евгений позволил себе высказаться о её отношениях с хоккеистом.

Юлия Началова (Фото: соцсети)

Новые отношения

В 2014 году Евгений Алдонин встретил Ольгу, девушку, не связанную с миром шоу-бизнеса. Позднее подписчики часто сравнивали её с Юлией Началовой, однако, скорее всего, у спортсмена были четкие представления о том, какой должна быть его идеальная партнерша. Красота Ольги не осталась незамеченной: один из новостных порталов даже включил её в список самых сексуальных жен футболистов, присвоив ей второе место.

В октябре 2016 года у пары родился сын Артем, что стало радостным событием для всей семьи. Дочка Евгения от Началовой, Вера, с удовольствием приняла своего нового брата. Отношения между девочкой и новой женой отца сложились легко: она часто навещала папу. Юлия также проявила доброжелательность к Ольге, поздравив её с рождением ребенка.

Фото: iStock/Shutter2U

Неудачная пластика груди

В 2011 году у певицы была диагностирована подагра, что стало началом её мучительного пути к болезни. Артистка связывала своё недомогание с неудачной пластикой груди, которая привела к заражению крови и нарушению функции почек. Состояние здоровья певицы продолжало ухудшаться, весной 2019 года недуг обострился на фоне высокой рабочей нагрузки и игнорирования натертости на ноге.

К сожалению, резкий скачок сахара в крови привел к серьезным осложнениям: Юлии был поставлен диагноз диабет, а рана на ноге переросла в гангрену. В результате развития сепсиса артистку ввели в медикаментозную кому, из которой она, к сожалению, так и не вышла. 16 марта 2019 года сердце 38-летней звезды остановилось.

В этот трагический момент её 12-летняя дочь Вера находилась в аэропорту Лондона, куда отправилась с одноклассниками. Эту ужасную новость выпало сообщить Евгению Алдонину, который встречал Веру в терминале. Этот день стал одним из самых тяжелых в жизни не только семьи Началовой, но и всех поклонников её таланта.

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — делился Алдонин в программе «Пусть говорят» Первого канала.

Футболист был в шоке, ведь когда Юлию госпитализировали, он связался с бывшими тестем и тещей, которые уверили его, что ситуация не серьезная и врачи следят за состоянием. Позже, услышав дрожащий голос матери Юлии, спортсмен понял, что дело обстоит гораздо хуже.

Проблемы с квартирой

Футболист Евгений Алдонин и его супруга были готовы принять в семью дочь Юлии Началовой, Веру, которая часто оставалась у них на праздники. Однако девочка была привязана к бабушке и дедушке по материнской линии, которые заботились о её обучении. Алдонин старался поддерживать Веру, возя её в отпуск и забирая из школы.

Однако возникли проблемы с квартирой, которую Алдонин оставила для дочери после развода. Часть недвижимости была переписана на Александра Фролова, который вложил в Началову 20 миллионов рублей. Алдонин пытался договориться с Фроловым, но безуспешно.

«Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял. Но после развода я оставил Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину недвижимости. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает», — заявлял Алдонин в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».

В итоге родители Юлии выставили квартиру на продажу за 90 миллионов рублей, чтобы разделить деньги между Фроловым и Верой.

Большое будущее

Евгений Алдонин уверен, что у его старшей дочери большое будущее. Девушка занимается вокалом и поступила во ВГИК, её часто сравнивают с известной мамой.

Вера выступала в шоу «Дуэты» вместе с Александром Панайотовым, исполняя знаменитую песню «Герой не моего романа». Однако окружающих огорчает, что наследницу Алдонина преследуют трудные моменты. В ноябре 2021 года она потеряла бабушку.

«9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно… Светлая память…» — сообщала о трагедии Таисия Началова.

Остаётся надеяться, что на этом череда утрат для семьи Алдонина закончится, а впереди их ждут только радостные события.

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Ребенок от женатого и роман с чиновником: личные драмы Светланы Хоркиной
22 января 2025, 18:32

Светлана Хоркина (Фото: соцсети)

Светлана Хоркина спортсменка, комсомолка и просто красавица. В жизни олимпийской чемпионки были взлёты и падения, но она, как настоящий боец, преодолела все жизненные трудности и построила свое счастье.
О личной жизни и карьере «королевы брусьев» читайте в материале «Радио 1».

Профессиональный спорт


Светлана Хоркина с мамой и сестрой (Фото: соцсети)

Светлану Хоркину отдали на секцию гимнастики для укрепления здоровья, когда ей еще не было четырех лет. Маленькая Света сразу влюбилась в гимнастику. Уже в шесть лет она получила первый юношеский разряд. Говоря о достижениях Светланы Хоркиной, можно долго перечислять все соревнования, в которых она принимала участие на протяжении своей спортивной карьеры. По мнению Хоркиной, ее главным достижением стало то, что она смогла попасть к тренеру Борису Пилкину.

Когда-то Борис Васильевич не рассмотрел в Светлане никаких перспектив, назвав ее долговязой и физически довольно слабой. Спортсменка приложила все свое упорство и в результате была замечена тренером. Умение добиваться своего принесло спортсменке титул двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях, 9-кратной чемпионки мира и 13-кратной чемпионки Европы. В 1995 году Светлана Хоркина получила звание Заслуженного мастера спорта России.

Личная жизнь


Светлана Хоркина (Фото: соцсети)

О каких-либо отношениях с противоположным полом во время становления карьеры профессиональной гимнастки и речи быть не может. Для профессиональных спортсменов, а тем более чемпионов такого масштаба, спорт всегда равняется жизнь. Хоркина говорила, что до 25 лет не могла позволить себе тратить время на отношения, потому что была полностью сосредоточена на спорте.

В марте 1997 года, после очередного выступления на Олимпийских играх, гимнастка познакомилась в местном ресторане с галантным мужчиной по имени Кирилл.

«Мы тут же заказали себе согревающего глинтвейна и стали живо обсуждать предстоящую презентацию. После ужина, раскрасневшиеся, сытые и довольные, вернулись в отель… К сожалению, в Лозанне мы должны были расстаться с моим новым знакомым. Он улетал в Санкт-Петербург, где тогда жил и работал. А я возвращалась в свои пенаты — на «Озеро Круглое», — цитирует слова гимнастки starhit.ru.
В Лозанне Кирилл подарил спортсменке мобильный телефон, и с этого жеста начался их роман на расстоянии. Они регулярно общались по телефону, и молодой человек при первой же возможности приезжал к спортсменке в столицу, чтобы поддержать её на соревнованиях. Привлекательный мужчина оказался успешным бизнесменом Кириллом Шубским — супругом актрисы Веры Глаголевой. Роман длинной в 7 лет с громкими обещаниями и клятвами любви оказался игрой.

Узнав о беременности Светланы, молодой человек не сильно обрадовался и очень просил держать всё в секрете, тогда-то гимнастка и поняла, что мечтам о семье не суждено сбыться. Сын Хоркиной Святослав появился на свет 21 июля 2005 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже Светлана расскажет, что выбрала клинику в Америке по просьбе отца ребенка, поэтому же и долгое время не называла настоящее имя второго родителя.

В 2011 году олимпийская чемпионка Светлана Хоркина связала свою судьбу с Олегом Кочновым, генералом ФСБ, который был старше её на 23 года. Олег, прошедший путь от службы в Федеральной таможенной службе до работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, завершил карьеру в должности помощника губернатора Амурской области и руководителя представительства региона при президенте Российской Федерации. В 2019 году в их семье появился сын Иван, ставший радостным продолжением этой истории любви и преданности.

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Карьера после спорта


Светлана Хоркина (Фото: соцсети)

В 2003 году Хоркина стала членом партии «Единая Россия». Спустя год заняла пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России. В декабре 2007 года бывшая спортсменка стала депутатом Государственной Думы пятого созыва. В парламенте она работала заместителем председателя комитета по молодёжной политике.

В сентябре 2016 года Светлана Хоркина стала доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва. В том же году, по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу, она заняла должность первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба Армии. В 2018 году Хоркиной было присвоено воинское звание полковника.

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«Вовсю клеит красавиц»: Подольская рассказала о бурной личной жизни Преснякова
Наталья Подольская с юмором рассказала о бурной молодости Владимира Преснякова
22 января 2025, 18:27

Наталья Подольская (2 года)/Наталья Подольская Владимир Пресняков (Фото: сооцсети)

Певица Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях свою фотографию в двухлетнем возрасте. При этом она с юмором обыграла тот факт, что она младше своего супруга певца Владимира Преснякова на 14 лет.
Артистка посмеялась над тем, как она выглядела в то время, когда её будущий муж уже вовсю ухаживал за девушками. Ведь Преснякову тогда уже исполнилось 16 лет и он получил первую широкую известность благодаря уникальному тембру своего голоса.

«В это время мой тогда ещё 16-летний муж уже вовсю встречается с красавицами и не предполагает, что его будущее счастье уже ходит в детский сад», — написала выпускница «Фабрики звёзд».

Ниже Подольская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в объятиях своего поседевшего супруга.

«А потом я подросла и уговорила его на совместное фото», — прокомментировала Наталья снимок.

Сейчас Пресняков с женой отдыхают вдвоём на Мальдивах. Время от времени супруг уезжают на отдых без детей, чтобы сохранить романтику в отношениях. У пары двое сыновей: девятилетний Артемий и четырёхлетний Иван.

Подольская вышла замуж за своего звёздного наставника в 2010 году. Первой женой Преснякова была дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте. От этого брака у них есть сын Никита Пресняков, навсегда отъехавший в США в 2022 году. Затем певец был женат на модельере Елене Ленской.

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Беременная блогерша Карина Каспарянц вступилась за мужа на фоне скандала из-за его измен
Блогер Карина Каспарянц опровергла слухи о неверности своего мужа
22 января 2025, 17:48

Карина и Гаянэ Каспарянц и Оск Маркарян (Фото: соцсети)

Несколько дней в Сети активно обсуждается блогер Карина Каспарянц и её супруг Оск Маркарян. Причной тому — новогодний влог девушки, на кадрах которого мужчина ведёт себя странно: хает её стряпню, критикует упаковку подарков, говорит, что они в первую очередь друзья, а не муж и жена, а потом засыпает, оставив беременную жену с маленьким ребёнком.
Этот влог породил жаркие дискуссии среди подписчиков, передаёт сетевое издание Super.ru. Одни говорят, что за долгие годы брака Оск и Карина стали уже просто бизнес-партнёрами, а не семьёй. Другие и вовсе предрекают им скорый развод. Некоторые девушки пишут, что теперь не хотят выходить замуж, так как боятся, что их супруг окажется таким же «жлобом», как Маркарян. Кое-кто обвиняет его в неверности, пустив слух, что пока Карина ухаживает за маленьким ребёнком и готовится снова стать мамой, её муж развлекается в сауне с её же подписчиками.

Сама Каспарянц никак не комментировала происходящее, сосредоточившись на публикации обычного семейного контента. Но наконец и она не выдержала и опубликовала новый влог, в котором заступилась за своего мужа и опровергла все слухи. По словам блогера, она никак не ожидала, что её новогодний ролик вызовет такую волну хейта и негатива в отношении Оска.

«Я знаю своего мужа, потому что я с ним 10 лет. Он моя поддержка и опора в моменты, когда мне это необходимо. И здесь я хочу быть поддержкой и опорой для него, хоть ему и пофиг, он не обращает внимания на весь этот хейт, но я хочу его защитить... Это наши отношения. Это то, к чему я привыкла, это то, к чему он привык. И его острый юмор я воспринимаю нормально» — сказала Карина.

По её словам, Оск всегда поддерживал её и помогал проходить трудные периоды её жизни. Карина подчеркнула, что только благодаря мужу она стала такой известной и продолжает вести свой блог.

Справка: Влог — сокращение слова видеоблог (англ. vlog, от video blog или video log) — форма блога, в котором средством передачи информации является видео.

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#бизнес
#видео
#развод
#отношения
#поддержка
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Откровенные сцены с Бузовой и слухи о романе: личная жизнь Станислава Бондаренко, отношение к СВО, связь с Михайловской
22 января 2025, 17:37

Станислав Бондаренко (Фото: соцсети)

После того, как в 2023 году актёр Станислав Бондаренко снялся в клипах Ольги Бузовой «Верни» и «Позови», его популярность возросла. Сейчас об артисте мало что слышно.
О том, куда пропал Бондаренко, как он относится к СВО, кто его жена, и о возможных романах с коллегами, читайте в материале «Радио 1».


Позиция по поводу СВО



Станислав Бондаренко не собирался покидать Россию из-за событий 2022 года.

Станислав Бондаренко (Фото:соцсети)

Сразу после начала специальной военной операции (СВО) артист никак не обозначил свою позицию, возможно, из-за того, что его малой родиной является Запорожская область, а на территории Украины осталось много родственников.

Позднее актёр признался в беседе с Борисом Корчевниковым, что родина для него — это то место, где он живёт долгое время и где родились трое его детей.


Романы с Бузовой и Михайловской?



После выхода клипа «Позови», в котором Бондаренко и Бузова играли влюблённых (в клипе даже есть откровенные сцены), многие предположили, что между ними завязались отношения.

Станислав Бондаренко и Анна Михайловская (Фото: соцсети)

Говорили также и о возможном романе Бондаренко с актрисой Анной Михайловской. Они играют в одних спектаклях, часто появляются на светских мероприятиях, гастролируют по стране и вместе отдыхают.

Артисты уверяют, что их связывают только дружба и работа.


О работе и семье



Сейчас Бондаренко продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра имени Моссовета, он гастролирует по России.

Станислав Бондаренко вместе с детьми (Фото: соцсети)

Вместе с супругой Аурелией Алехиной воспитывает двух дочерей — Алексию и Микаэлу. У актёра также есть сын Марк от первого брака с Юлией Чиплиевой.

Бондаренко держит подробности личной жизни в тайне, но супруга артиста часто сопровождает его на презентациях и премьерах.

Станислав Бондаренко вместе с женой Аурелией Алехиной и дочерьми (Фото: соцсети)

Аурелия работает моделью, она открыла собственную фотостудию, а также регулярно проводит онлайн-эфиры на тему красоты, моды, бизнеса и психологии.
Ещё она владеет частным детским садом, куда ходят её дочери и дети звёзд.


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Предательство мужа, потеря сына и одиночество в 59 лет: как сложилась жизнь актрисы Ирины Безруковой
22 января 2025, 17:32

Ирина Безрукова (Фото: соцсети)

Появление на экранах Ирины Безруковой одни считают везением, другие же хвалят ее талант и упорство. Мужьями актрисы были двое популярных артистов, вот только на ее долю выпало такое количество испытаний, которое под силу перенести далеко не каждому.
О том, что известно о жизни актрисы и о ее потерях, расскажет редакция «Радио 1».

Тяжелое детство


Ирина Безрукова (урожд. — Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее мать была врачом, отец музыкантом. Они разошлись, когда девочка пошла в первый класс. Чтобы прокормить дочь, матери приходилось трудиться на нескольких работах.

Огромным ударом в жизни Ирины стала новость об онкологическом заболевании матери. Первую операцию мать актрисы смогла перенести, но потребовалась вторая, которая закончилась летальным исходом. В то время отец будущей актрисы жил в другом городе, а также страдал тяжелой формой алкогольной зависимости. Вместе с сестрой Ирину забрала к себе бабушка, которая вынуждена была работать дворником ради помощи семье.

Своего отца Безрукова все же решила увидеть лично. На тот момент ей исполнилось 18 лет. Когда потерявший себя из-за зависимости отец посмотрел на дочь, он назвал ее «Люсей», настолько сильно девушка была похожа на мать. Несмотря на уговоры отца отказаться от идеи стать актрисой, Ирина стала студенткой ростовского театрального училища, начала работать в театре, где и познакомилась с Игорем Ливановым.

Ирина Безрукова (Фото: соцсети)

Бедность, рождение сына и измена


На момент их встречи Игорь проживал тяжелое горе: первая супруга Татьяна Ливанова и дочь Ольга трагически погибли в железнодорожной катастрофе. Знакомство с актрисой буквально стало для него лучом надежды на светлое будущее. Однако в то время Ирина уже собиралась замуж за другого, но ухаживания Ливанова она все-таки приняла. Не пугала ее даже разница в возрасте в 12 лет.

В 1989 году они поженились. 6 декабря того же года в семье появился сын Андрей, и супруги переехали в столицу. Стоит отметить, что платили Игорю крайне мало, денег едва хватало на еду, но зато он получил шанс на более успешную жизнь. В то же время Ирина начала подрабатывать моделью.

В течение 10 лет им приходилось ютиться в крохотной комнатке коммунальной квартире, но бытовые трудности не мешали чувствам. Вот только когда карьера Ливанова и его жены начала стремительно развиваться, Ирину взяли в театр Табакова, семья столкнулась с новыми испытаниями.

О большой любви и предательстве


Казалось бы, финансовые трудности остались позади, но во время работы над совместным проектом с Сергеем Безруковым, актриса окунулась с головой в роман с молодым коллегой. Ее не остановила ни десятилетняя разница в возрасте, ни даже собственный муж. По словам Ливанова, он старался не верить газетным заголовкам и слухам, но узнав правду, сам подал на развод. Ирина же уверяла, что расставание было ее инициативой.

Для Сергея Безрукова актриса стала идеальной хозяйкой, внимательной слушательницей, опорой, а также поддерживала его на каждом шагу. Неплохие отношения сложились у актера с пасынком. Со стороны творческая пара казалась образцовой, и лишь спустя время стали всплывать новости о его романах, двух внебрачных детях от актрисы Кристины Смирновой.

Ирина настолько слепо любила мужа, что готова была ему простить даже это. Но когда в его жизни появилась Анна Матисон, Сергей сам ушел из семьи.

Потеря сына и жизнь сегодня


После ухода любимого супруга в жизнь Ирины Безруковой пришло огромное горе. В марте 2015 года Андрей вместе с мамой прилетел из отпуска. В день смерти в квартире он находился один. Поскользнувшись в ванной комнате, Андрей ударился головой о кафель. Сердце сына Ливанова и Безруковой остановилось, когда молодому человеку было всего 25 лет.

Ирина Безрукова и сын Андрей (Фото: соцсети)

По версии Ливанова, дома у сына и бывшей жены он видел многочисленные дипломы по саентологии. Он уверяет, что Безрукова начала увлекаться этим веянием, когда сыну было всего 10 лет, и выступал против того, чтобы она втягивала в это Андрея.

После ухода из жизни сына Ирина смогла взять себя в руки и продолжила работать. Безрукова продолжает сниматься в кино и играть в театре. Правда о личной жизни она упорно молчит. К 59 года она одинока, хотя оба ее бывших мужа счастливы в новых браках.

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