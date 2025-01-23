СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы

В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль Geely, шокировав водителей и прохожих. Инцидент произошел на Первой дороге, когда машина двигалась по крайней правой полосе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.