СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы

Янис Тимма (Фото: соцсети)
Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА Новости сообщила известный юрист Екатерина Гордон.
По словам Гордон, причиной предварительного отказа стали процессуальные сроки.
Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство.
Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова. По словам Пугачева, конфликт возник из-за недвижимости, которую Тимма приобрел за 180 миллионов рублей.
Прощание с 32-летним спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова, пережившая нервный срыв после смерти бывшего супруга, на похоронах не присутствовала. Тимма и Седокова заключили брак в 2020 году, но в декабре 2024-го официально развелись.
Янис Тимма был известным баскетболистом, игравшим за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки», а также за сборную Латвии.
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Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство.
Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова. По словам Пугачева, конфликт возник из-за недвижимости, которую Тимма приобрел за 180 миллионов рублей.
Прощание с 32-летним спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова, пережившая нервный срыв после смерти бывшего супруга, на похоронах не присутствовала. Тимма и Седокова заключили брак в 2020 году, но в декабре 2024-го официально развелись.
Янис Тимма был известным баскетболистом, игравшим за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки», а также за сборную Латвии.
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Мария Моисеева