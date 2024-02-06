Две новые выставки откроются 8 февраля в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Выставка «Мир керосиновых ламп» посвящена редким и типовым керосиновым лампам. Менделеев приспосабливал и переделывал их, чтобы добиться лучшего горения тяжелых осветительных масел. <…> Выставка завершится 1 марта 2024 года. В рамках экспозиции «Минералы. Формула гармонии» гости смогут ознакомиться с минералогической коллекцией, с образцами месторождений России и Казахстана.<…> Менделеев способствовал развитию горной промышленности России и в 1890 году стал Почетным членом Минералогического общества. Выставка завершится 31 декабря 2024 года», — поделились в министерстве.
Читайте также:
В Ногинске проводится выставка художницы Елены Белоус и её учеников
В хореографической школе Наро-Фоминска устроили концерт в честь встречи выпускников
Московский областной театр кукол выпускает премьерный спектакль «Храбрый портняжка»