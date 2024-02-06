В Ногинске проводится выставка художницы Елены Белоус и её учеников

Фото: Ксения Пашуто
«На выставке представлены работы, которые я написала за год, они создавались в разные периоды. Есть здесь и масло, и графика», — рассказала Елена Белоус.Ученикам Елены, чьи картины также представлены на выставке, от шести до 13 лет.
«Мы с детьми изучаем разные материалы, техники, применяем различные подходы. (…) Среди ребят есть призёры международных и всероссийских конкурсов. Все дети очень интересно рисуют», — отметила художница.
Выставка будет работать до 29 февраля. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+.
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