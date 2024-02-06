Московский областной театр кукол выпускает премьерный спектакль «Храбрый портняжка»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Пьесу «Храбрый портняжка» написали Владимир Ильюхов и Василь Ткачёв по мотивам сказки братьев Гримм. Главный герой — смелый и весёлый портной Ганс. Благодаря своей находчивости, он побеждает великанов и женится на дочери короля», — говорится в сообщении.Режиссёр спектакля — — заслуженный деятель искусств России Валерий Шадский.
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