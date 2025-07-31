Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку композитора Глазунова

31 июля 2025, 19:00

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В предстоящие выходные Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под сочинения Александра Глазунова в рамках культурно-просветительского проекта «Поющие мосты». Мероприятие приурочено к 160-летию со дня рождения композитора. Об этом пишет «Петербургский дневник».