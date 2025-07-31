Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку композитора Глазунова
В предстоящие выходные Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под сочинения Александра Глазунова в рамках культурно-просветительского проекта «Поющие мосты». Мероприятие приурочено к 160-летию со дня рождения композитора. Об этом пишет «Петербургский дневник».
В программе прозвучат отрывки из «Торжественной увертюры», антракта балета «Раймонда» и «Концертного вальса №1 ре мажор». Как отмечает издание, эти произведения отражают всю мощь музыки композитора, творчество которого тесно связано с городом.
Александр Глазунов родился в Северной столице в семье книгоиздателя и пианистки. Прошел путь от студента до директора местной консерватории.
Проект «Поющие мосты» существует с 2016 года. За это время музыка над Невой звучала для более чем двадцати миллионов человек. Звуковое шоу традиционно начнется в 01:10 с исполнения «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник».
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