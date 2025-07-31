Россиянам назвали хобби, которые делают человека умнее
Учёные доказали: интеллект можно развивать в любом возрасте с помощью правильных увлечений. Общественная служба новостей собрала топ-5 хобби, которые сделают вас умнее.
Изучение языков тренирует память, улучшает концентрацию и помогает быстрее оценивать ситуацию. Их знание также повышает шансы на карьерный рост. Игра на музыкальных инструментах развивает моторику, креативность и аналитическое мышление. Укрепляет мозолистое тело, соединяющее полушария мозга, что улучшает память и реакцию. Чтение расширяет кругозор, развивает логику и снижает стресс. Помогает лучше анализировать информацию и принимать решения.
Физическая активность насыщает мозг белком BDNF, улучшая память и концентрацию. Долгие прогулки снимают стресс и помогают яснее мыслить. Шахматы, пазлы, кроссворды и даже видеоигры тренируют мозг, развивая многозадачность и гибкость мышления. Хобби полезны в любом возрасте: они помогают оставаться в тонусе, сохранять ясность ума и находить радость в жизни.
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