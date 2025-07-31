Бесстрашные подростки забрались на 92-метровую арку моста в Новосибирске

31 июля 2025, 18:52

Фото: IStock /Apriori1

Два подростка забрались на высоту 92 метра на арке Бугринского моста в Новосибирске, сообщает SHOT.





Очевидцы делятся опасениями, что падение со столь высокой точки может закончиться трагедией.





«Не хочется даже представлять, что может произойти после падения со стометровой высоты», — отмечают свидетели.

