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Бесстрашные подростки забрались на 92-метровую арку моста в Новосибирске

Фото: IStock /Apriori1

Два подростка забрались на высоту 92 метра на арке Бугринского моста в Новосибирске, сообщает SHOT.



Очевидцы делятся опасениями, что падение со столь высокой точки может закончиться трагедией.

«Не хочется даже представлять, что может произойти после падения со стометровой высоты», — отмечают свидетели.
В результате подобной опасной прогулки подросткам и их родителям грозит административная ответственность.

Напомним, в Петербурге спасатели эвакуировали заболевшую крановщицу с высоты.


Виктория Иванченко

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