Бесстрашные подростки забрались на 92-метровую арку моста в Новосибирске
Два подростка забрались на высоту 92 метра на арке Бугринского моста в Новосибирске, сообщает SHOT.
Очевидцы делятся опасениями, что падение со столь высокой точки может закончиться трагедией.
«Не хочется даже представлять, что может произойти после падения со стометровой высоты», — отмечают свидетели.В результате подобной опасной прогулки подросткам и их родителям грозит административная ответственность.
Напомним, в Петербурге спасатели эвакуировали заболевшую крановщицу с высоты.