«Единение с природой»: Как прошел этнический фестиваль «RUS_СВЕТ» в Красногорске

9-10 августа набережная Павшинской поймы в Красногорске стала большой праздничной площадкой Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ».
«RUS_СВЕТ в Подмосковье» — новый проект АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город»» и Федерального агентства Россотрудничество, направлен на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран БРИКС, СНГ. В рамках проекта национальные традиции гармонично переплетаются с современным творчеством, главной целью которого является создание международного ежегодного события-бренда на территории стран БРИКС.
Фото: Радио 1
9 и 10 августа на территории набережной Павшинской поймы собирались участники, художники и музыканты, из 23 регионов России и зарубежных стран: Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
Организаторы мероприятия рассказали корреспонденту «Радио 1», что название «RUS_СВЕТ» означает рассвет возможностей, рассвет таланта, и основная задача фестиваля — помочь этическим исполнителям стать более заметными на эстраде.
Она дополнила, что площадку выбирали долго, но когда пришли на Павшинскую пойму, сразу поняли, что нужно останавливаться именно здесь.
Найти себе занятие по душе смог каждый гость фестиваля, потому что программа была самая разнообразная: открытый кинопоказ х/ф «Чебурашка» при поддержке социально-культурного проекта «Территория КИТ» и компании «Централ Партнершип», спектакли детских театров областного фестиваля «За гранью софитов» и уличных театров из разных регионов страны, серия мастер- классов и игр от Всероссийского проекта «Я в Деле», Центра Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle, участие в турнирах по русским шахматам от Федерации таврелей России, создание открыток из переработанной бумаги, лоскутное шитьё, роспись пряников, плетение фенечек и многое другое.
Фото: Радио 1
Двухдневная программа объединила более 40 партнерских площадок с обрядовыми играми и иммерсивными спектаклями, мастер-классами, спортивными турнирами, музыкальными площадками и модными показами. На главной сцене состоялись телевизионный конкурс этнической музыки и концерт с участием артистов VK Records, телеканала Russian Music Box, радиостанции «Калина Красная», HiFi- стриминг ЗВУК и Стендап Лиги Молодёжи Москвы.
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов отметил, что культурное разнообразие — это безусловная ценность площадки БРИКС, и есть элементы, которые объединяют народы и позволяют синтезировать особый культурный код.
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Фото: Радио 1
9 и 10 августа на территории набережной Павшинской поймы собирались участники, художники и музыканты, из 23 регионов России и зарубежных стран: Замбии, Индии, Китая, Ливана, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
«Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: Радио 1
Организаторы мероприятия рассказали корреспонденту «Радио 1», что название «RUS_СВЕТ» означает рассвет возможностей, рассвет таланта, и основная задача фестиваля — помочь этическим исполнителям стать более заметными на эстраде.
«Первый такой фестиваль прошел в прошлом году во Владивостоке, второй фестиваль проходит здесь, в Красногорске. И он собрал 22 исполнителя современной этнической музыки, более 17 ребят из разных уголков нашей страны и других стран. Они презентуют общий трек от всех этнических народов. Нам очень приятно, что фестиваль поддерживают крупные медийные личности, артисты», — поделилась организатор фестиваля Ирина Быкова.
Она дополнила, что площадку выбирали долго, но когда пришли на Павшинскую пойму, сразу поняли, что нужно останавливаться именно здесь.
«Солнце, вода, единение с природой — это ведь и есть главная цель фольклора», — отметила Быкова.Фото: Радио 1
Найти себе занятие по душе смог каждый гость фестиваля, потому что программа была самая разнообразная: открытый кинопоказ х/ф «Чебурашка» при поддержке социально-культурного проекта «Территория КИТ» и компании «Централ Партнершип», спектакли детских театров областного фестиваля «За гранью софитов» и уличных театров из разных регионов страны, серия мастер- классов и игр от Всероссийского проекта «Я в Деле», Центра Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle, участие в турнирах по русским шахматам от Федерации таврелей России, создание открыток из переработанной бумаги, лоскутное шитьё, роспись пряников, плетение фенечек и многое другое.
«Проект большой и значимый. Многие организаторы сами из Красногорска. Я тоже. Мы знакомы со всеми окрестностями, как и основной наш руководитель Михаил Иванов. Для нас это очень ответственно: порадовать жителей и гостей из других стран, чтобы приглашенные артисты остались с положительными эмоциями. Задумывалось так, чтобы участники, жители, гости все были максимально включены в мероприятие, чтобы это было интересно. Мы рады, что фестиваль объединяет страны БРИКС и СНГ. Когда ты смотришь на поток приехавших делегаций, тебя переполняет гордость и большая ответственность», — сказала организатор фестиваля, уроженка Красногорска, Татьяна Осипова.
Фото: Радио 1
Двухдневная программа объединила более 40 партнерских площадок с обрядовыми играми и иммерсивными спектаклями, мастер-классами, спортивными турнирами, музыкальными площадками и модными показами. На главной сцене состоялись телевизионный конкурс этнической музыки и концерт с участием артистов VK Records, телеканала Russian Music Box, радиостанции «Калина Красная», HiFi- стриминг ЗВУК и Стендап Лиги Молодёжи Москвы.
«Такие мероприятия очень важны, потому что, если посмотреть на людей, которые принимают участие, то они все разные. Но творчество соединяет нас вместе. Очень важно организовывать такие мероприятия, потому что мы понимаем друг друга и узнаем что-то новое», — поделилась участница фестиваля из Замбии.Фото: Радио 1
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов отметил, что культурное разнообразие — это безусловная ценность площадки БРИКС, и есть элементы, которые объединяют народы и позволяют синтезировать особый культурный код.
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Анастасия Бондарева