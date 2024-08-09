«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
10 и 11 августа в Зарайске пройдет яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца». Площадка объединит не только современных художников, но и неравнодушных к искусству и творчеству людей.
Программа фестиваля очень разнообразная: показ мод, выставки, мастер-классы по гончарному и художественному ремеслу, перфомансы, общение с авторами и мастерами, музыкальные концерты, создающие симфонию из самых разных инструментов, среди которых ханги, язычковые барабаны, этнические флейты, шумовая перкуссия, акустическая гитара. Судя про всеми вышеперечисленному, каждый человек сможет найти себе занятие по душе.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Организаторы праздника рассказали корреспонденту «Радио 1», что мероприятие проходит уже в третий раз, и всегда собирает большое количество гостей, которые делятся своими положительными впечатлениями.
Также они завили, что впервые праздник будет проходить два дня, и в нем примут участие более 50 профессиональных художников-мастеров.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Специальным гостей арт-выходного «Праздник Изразца» станет художник из Чебоксар Михаил Садовников — лауреат и дипломат многочисленных российских и международных выставок и конкурсов. Видеозаписи перформанса Михаила Садовникова, посвященные танцам глины на круге, набирают миллионы просмотров в социальных сетях, а на «Празднике Изразца» в Зарайском кремле гости праздника это шоу увидят вживую.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Идея праздника, по словам организаторов, возникла в процессе работы над циклом выставок «Искусство в ремесле» совместно с художником-керамистом, членом Ассоциации художников декоративных искусств Московского союза художников Еленой Мач. Мероприятие пройдет под общим руководством директора музея Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева.
Помимо основной программы, на празднике будут проходить квесты, в которых можно выиграть призы! Подробнее об активностях можно прочитать на официальном сайте музея-заповедника «Зарайский кремль».
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Дата проведения: 10 и 11 августа 2024 года.
Вход свободный.
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Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Организаторы праздника рассказали корреспонденту «Радио 1», что мероприятие проходит уже в третий раз, и всегда собирает большое количество гостей, которые делятся своими положительными впечатлениями.
«Эмоции посетителей были всегда самые радостные. Каждый раз мы старались удивлять, придумывали что-то новое как в мастер-классах, так и в концертной программе, этим вызывая большой интерес гостей к нашему празднику. Даже выставка художественного стекла, дерева и керамики, которая работает во время праздника на территории кремля под открытым небом, каждый раз удивляет посетителей: и художники, состав которых всегда обновляется, стараются привозить недавно созданные работы. Все мастер-классы построены на креативной и увлекательной работе, все дети и даже взрослые с большим интересом и азартом принимают в них участие», — поделились организаторы.
Также они завили, что впервые праздник будет проходить два дня, и в нем примут участие более 50 профессиональных художников-мастеров.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
«Праздник проходит в рамках Года семьи, поэтому мы готовим несколько мастер-классов с символикой Года семьи. Второй день праздника полностью посвящен детскому творчеству: будет работать площадка «Игра в глину», площадка «Дети — детям», на которой мастер-класс проведут дети из керамических студий, и даже впервые на территории кремля пройдет выставка «Юность Гжели» под открытым небом!» — добавили сотрудники Зарайского музея.
Специальным гостей арт-выходного «Праздник Изразца» станет художник из Чебоксар Михаил Садовников — лауреат и дипломат многочисленных российских и международных выставок и конкурсов. Видеозаписи перформанса Михаила Садовникова, посвященные танцам глины на круге, набирают миллионы просмотров в социальных сетях, а на «Празднике Изразца» в Зарайском кремле гости праздника это шоу увидят вживую.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Идея праздника, по словам организаторов, возникла в процессе работы над циклом выставок «Искусство в ремесле» совместно с художником-керамистом, членом Ассоциации художников декоративных искусств Московского союза художников Еленой Мач. Мероприятие пройдет под общим руководством директора музея Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева.
Помимо основной программы, на празднике будут проходить квесты, в которых можно выиграть призы! Подробнее об активностях можно прочитать на официальном сайте музея-заповедника «Зарайский кремль».
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
Дата проведения: 10 и 11 августа 2024 года.
Вход свободный.
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Анастасия Бондарева