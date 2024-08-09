Звёзды 90-х дадут в Подмосковье благотворительный концерт в пользу жителей Курска

Фото: пресс-служба усадьбы Гребнево
Благотворительный концерт звёзд 90-х состоится в субботу, 10 августа, на Большой сцене подмосковной усадьбы Гребнево, сообщает пресс-служба усадьбы.
«Для зрителей выступят Рома Жуков, Александр Айвазов, Андрей Ковалёв, группа «Восток», и ВИА «Здравствуй, песня!», — говорится в сообщении.Вход на концерт бесплатный, на мероприятии будет организован сбор средств в помощь пострадавшим жителям Курской области. Концерт начнётся в шесть вечера.
Доехать до усадьбы Гребнево общественным транспортом можно двумя способами: на электричке с Ярославского вокзала до станции Фрязино пассажирская, а затем на местном автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево» или с автовокзала у станции метро «Щёлковская» автобусом №361 до автостанции в городе Фрязино, а оттуда — также на автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево».
Доехать до усадьбы на машине можно по Ярославскому или Щёлковскому шоссе до города Фрязино, во Фрязине следовать по проспекту Мира до поворота на Фабричную улицу и по ней прямо до усадьбы.
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Лев Каштанов