«Его забыли»: Критик объяснил, почему Владимир Конкин больше не снимается
Кинокритик Шпагин заявил о готовности Конкина вернуться на экраны в 75 лет
Кинокритик Александр Шпагин предположил, что российские режиссёры могли забыть о народном артисте РФ Владимире Конкине, поэтому его не приглашают в новые проекты.
В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил, что в 40 лет артист смог возобновить карьеру благодаря фильму «Принцесса на бобах». Шпагин уверен, что Конкин способен вернуться на экраны и сейчас, в 75 лет.
«В фильме «Принцесса на бобах» Конкин показал потерянного человека нового времени. У него и образ был с длинными волосами, бородой... Такой бомжеватый, я бы сказал. Но он так убедительно сыграл, сильно выделялся на фоне других актёров. Этот фильм стал второй реинкарнацией для его карьеры. Сейчас про него почему-то забыли», — отметил Александр.Кинокритик добавил, что лично знаком с Владимиром Алексеевичем. Сейчас артист пишет романы и часто появляется на ток-шоу в качестве гостя. Шпагин выразил надежду, что Конкин вернётся в кино, подчеркнув, что тот находится в прекрасной актёрской форме.