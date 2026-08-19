«Его забыли»: Критик объяснил, почему Владимир Конкин больше не снимается

19 августа 2026, 22:24

Кинокритик Шпагин заявил о готовности Конкина вернуться на экраны в 75 лет

Владимир Конкин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Кинокритик Александр Шпагин предположил, что российские режиссёры могли забыть о народном артисте РФ Владимире Конкине, поэтому его не приглашают в новые проекты.





В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил, что в 40 лет артист смог возобновить карьеру благодаря фильму «Принцесса на бобах». Шпагин уверен, что Конкин способен вернуться на экраны и сейчас, в 75 лет.

«В фильме «Принцесса на бобах» Конкин показал потерянного человека нового времени. У него и образ был с длинными волосами, бородой... Такой бомжеватый, я бы сказал. Но он так убедительно сыграл, сильно выделялся на фоне других актёров. Этот фильм стал второй реинкарнацией для его карьеры. Сейчас про него почему-то забыли», — отметил Александр.