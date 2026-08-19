Стало известно о судьбе особняка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь
Продюсер Дворцов: особняк Пугачёвой хотели отдать под торговую галерею
Продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что особняк Аллы Пугачёвой в деревне Грязь планировали превратить в торговую галерею.
По словам Дворцова, в доме Примадонны хранится множество антикварных предметов.
«В особняке Аллы Борисовны Пугачёвой и Максима Галкина* планировалось сделать торговую галерею, потому что, насколько мне известно, в доме у Аллы Борисовны хранится очень много антиквариата — различная мебель и картины», — отметил эксперт.Продюсер напомнил, что два года назад собственники выставили особняк на продажу. Тогда цена объекта превышала один миллиард рублей.
Следует отметить, что накануне участок у воды площадью 1700 квадратных метров возле поместья Пугачёвой в Солнечногорском районе ушёл с молотка за 14 тысяч рублей.